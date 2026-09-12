6 ilde yükümlüler okulları temizledi, 3 milyon liralık katkı hedefleniyor

Diyarbakır, Elazığ, Siirt, Mardin, Şırnak ve Bingöl'de denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlüler, okullarda yürüttükleri bakım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarıyla öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına daha temiz ve bakımlı ortamlarda başlamasına katkı sağladı.

Cumhuriyet başsavcılıkları ile milli eğitim müdürlükleri arasında yürütülen işbirliği kapsamında denetimli serbestlik müdürlüklerince oluşturulan ekipler, belirlenen okullarda yaz tatilinde çalışma yürüttü.

Ekipler, okulların ihtiyaçları doğrultusunda sınıf ve ortak kullanım alanlarının temizliği, boya, bahçe düzenlemesi, peyzaj ve çevre temizliği gibi çalışmalar gerçekleştirdi.

Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesine katkı sağladı.

Diyarbakır

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, AA muhabirine, yeni eğitim ve öğretim yılına kısa bir süre kala hazırlık çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Hazırlık çalışmalarında devletin birçok imkanından istifade etmeye çalıştıklarını belirten Sadoğlu, bu kapsamda Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile işbirliği yaptıklarını ifade etti.

Yükümlülerin bu yıl eğitim öğretime açılacak 6 okulda temizlik, boya, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışması yürüttüğünü bildiren Sadoğlu, şunları kaydetti:

"100 civarında yükümlüye, okullarımızda çocuklarımızın eğitimine, geleceğine sundukları katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de her zaman desteğe açık olduklarını ifade ettiler. Öğretmenlerimiz, idarecilerimiz, okullarımız, sınıflarımız, dersliklerimiz olmak üzere her şeyimizle çocuklarımıza okullarımızı hazır hale getiriyoruz. Uzun bir yaz tatilinden sonra artık heyecanla onları bekliyoruz. Tüm öğrencilerimiz için hayırlı, başarılı, mutlu, verimli bir eğitim öğretim yılı geçmesini temenni ediyorum. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Öğretmenlerimizle, idarecilerimizle ve okul binalarımızla hazırız."

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli Bayram Kayantaş da yaz aylarında okulların tatil olmasıyla çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi.

Kayantaş, "Okulların tatil olmasıyla birlikte eylül ayının ortalarına kadar Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen talepler doğrultusunda başsavcımızın da direktifleri doğrultusunda öncelik belirliyoruz ve bu önceliğe göre ekiplerimiz okullarda çalışmaya başlıyor." ifadelerini kullandı.

Elazığ

Elazığ'da denetimli serbestlik tedbiri kapsamındaki 40 yükümlü, yaz tatilinde görevlendirildikleri 50 okulda, sınıf, koridor ve ortak alanların temizliğini yaparak okulları yeni döneme hazırladı.

Elazığ Denetimli Serbestlik Müdürü İrem Pirinççi, yaz tatili boyunca okullarda kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Pirinççi, şöyle konuştu:

"Bu çalışmayı yalnızca bir temizlik faaliyeti olarak değerlendirmek doğru olmaz. Kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma, denetimli serbestlik tedbirinin önemli uygulamalarından biri. Temel amacımız, yükümlülerimizin topluma olan sorumluluklarını somut bir şekilde yerine getirmelerine imkan sağlamak ve aynı zamanda topluma faydalı bireyler olarak yeniden kazandırılmalarına katkıda bulunmak. Yaz tatilini temizlik için önemli bir fırsat olarak değerlendirdik. Mümkün olduğunca fazla okulumuza destek olmaya çalıştık."

Bu çalışmalarda büyük emeklerin olduğunu ifade eden Pirinççi, kurum personelinin ve yükümlülerin özveriyle çalıştığını belirtti.

Bu çalışmaların topluma büyük katkısı olduğunu dile getiren Pirinççi, şunları kaydetti:

"Bir okulun bahçesinin temizlenmesi, çevresinin düzenlenmesi veya öğrencilerin kullanacağı alanların yeni eğitim yılına hazırlanması belki tek başına küçük bir çalışma gibi görülebilir. Ancak bunu 50 okula yaydığınızda ortaya ciddi bir toplumsal katkı çıkıyor. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim gördüğü okullarda yapılan çalışmaların bizim için ayrı bir anlamı var. Çalışmalara katkı sunan yükümlülerimize, sürecin her aşamasını büyük bir özveriyle koordine eden personelimize ve bizlere çalışma imkanı sağlayan okul yöneticilerimize teşekkür ediyorum."

Siirt

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 50 yükümlü, yaz tatilinde 13 okuldaki dersliklerin yanı sıra okul bahçeleri ve diğer alanları da temizledi.

Siirt Denetimli Serbestlik Müdürü İzzet Tanışman, yürütülen çalışmalarda okulların yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirildiğini söyledi.

Tanışman, "Daha hijyenik ve sağlıklı bir okul ortamında öğrencilerimizin eğitim öğretim hayatlarını devam ettirmeleri için her türlü çalışmaya katılıyoruz. Bu anlamda bizim çalışmalarımıza katkı sunan tüm devlet kurumlarına çok teşekkür ediyorum." dedi.

Bingöl

Bingöl'de de denetimli serbestlik tedbiri kapsamındaki 20 yükümlü, yaz tatilinde kent merkezindeki okullar ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yürüttü.

Bingöl Denetimli Serbestlik Müdürü Nasır Göktaş, denetimli serbestlik sisteminin temel amacının yükümlüleri rehabilite ederek yeniden topluma kazandırmak olduğunu söyledi.

Kamu yararına ücretsiz çalışma uygulamasının infaz sisteminin iyileştirici yönünü somut şekilde ortaya koyduğunu belirten Göktaş, şunları aktardı:

"Bu uygulamayla birlikte hükümlüler hem cezalarını infaz etmekte hem de kamu kaynaklarımıza doğrudan tasarruf ve iş gücü desteği sunmaktadır. İlimizde okulların tatil olmasıyla birlikte geçen süre zarfında okullarımızda ve yurtlarımızda yürüttüğümüz temizlik, bakım, onarım ve taşıma işlemleriyle kamuya ciddi katkı sağladık. Bu süreçte yükümlülerimiz gönülden bir çalışma gerçekleştirdi. Özverili bir çalışma yürüttüler."

Çalışmaların okullar açılıncaya kadar süreceğini belirten Göktaş, bu süreçte kamuya sağlanan katkının yaklaşık 3 milyon liraya ulaşmasını hedeflediklerini anlattı.

Mardin

Mardin'de yaklaşık 80 yükümlü, kent genelinde 46 okulda temizlik, bakım ve çevre düzenlemesi yaptı.

Mardin Denetimli Serbestlik Müdürü Özge Dijle Demir koordinasyonunda ve denetim ekibi gözetiminde, 10'ar kişilik ekipler, okullarda sınıf, koridor, tuvalet ve ortak alanların temizliğini yaparak okulları yeni döneme hazırladı.

Çalışma yapılan okullardan Zinciriye İlkokulu Müdür Yardımcısı Ahmet Nas, okullarını yeni eğitim ve öğretim yılına hazırladıklarını söyledi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün çalışmalara destek verdiğini kaydeden Nas, "Yükümlülerden oluşan ekip, temizlik işlerinde bizlere yardımcı oldu. Memnun kaldık. Öğrencilerimiz temiz bir ortamda eğitim ve öğretime başlayacaklar." diye konuştu.

Şırnak

Şırnak'ta denetimli serbestlik tedbiri kapsamındaki 18 yükümlü, yaz tatilinde kent merkezindeki okullarda temizlik, bakım, onarım ve taşıma çalışmaları yürüttü.

Şırnak Denetimli Serbestlik Müdürü Nilay Durgun, yükümlülerin kamu hizmetlerinin yürütülmesine katkı sağlamalarının amaçlandığını??????? belirtti.

Durgun, "Yükümlülerin okul temizliğine katılımı eğitim öğretim ortamının daha temiz, düzenli ve sağlıklı hale gelmesini sağlarken, aynı zamanda yükümlülerin topluma faydalı birer birey olma bilincinin güçlenmesinde de büyük bir rol oynamaktadır." dedi.

Orgeneral Edip Başer İlkokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Sadık Turgut da yükümlülerin okullarda detaylı temizlik yapmasını önemsediklerini dile getirerek, bu konuda emeği geçen herkese teşekkür etti.