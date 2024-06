6. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması Ödül Töreni ve Gala Gecesi Yapılacak

Güncel

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünce düzenlenen 6. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması'nın Ödül Töreni ve Gala Gecesi bu akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Genç bale sanatçılarının performanslarını sergileyecekleri gecede, kazananların ödülleri jüri tarafından takdim edilecek.

DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nin 15'inci kez düzenlendiğini belirterek, bu akşam gerçekleşecek kapanış töreninde ise bale yarışmasının ödül töreninin yapılacağını söyledi.

Bale yarışmasında dünyanın çok önemli dansçılarını ağırladıklarına işaret eden Sağtürk, "Uluslararası Bale Federasyonunu da buraya davet ettik. Onların toplantıları da düzenleniyor. Bütün dünyanın gözü bale konusunda şu anda İstanbul'da, Atatürk Kültür Merkezi'nde olacak. Çok mutluyum. Çünkü Devlet Opera ve Balesinin teknik kabiliyeti ve yapabilme gücü bu tip büyük organizasyonların üstesinden gelebilecek nitelikteydi. Ben de genel müdür olarak ilk kez birlikte bu yapıda çalışarak, bu üstün kabiliyete şahit oldum. Bütün ekibimle gurur duyacağımız bir gece yaşayacağımızı düşünüyorum." dedi.

"Bale ve opera halkın her tabanına ulaşacak"

Sağtürk, festival boyunca sanatseverlerden çok güzel tepkiler aldıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Artık sosyal medyayla da tepkiler çok çabuk ulaşabiliyor. Her gelen mesaj beni motive ediyor. Tabii bu çalışmaları yaparken çeşitli sponsorluklar çok değerli oluyor. Sanat ancak birçok parametrenin bir araya gelmesiyle büyür ve halkla buluştuğu zaman anlamlı hale gelir. Dolayısıyla bale yarışmamızda Koluman Holding'le birlikte çalıştık ve onların heyecanı bizi tekrar heyecanlandırmış oldu. Bir yarışma yapıldığı zaman sürekliliğini de sağlayabilmek lazım. O minvalde hep birlikte çok büyük enerjiyle önümüzdeki yıllara yeni bir vizyonla bakabilir hale geldik."

Devlet Opera ve Balesinin çok büyük bir kitle ve güçlü bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Sağtürk, "Düşündüğümüz zaman hem operanın hem balenin hem orkestranın hem de müziğin yapıldığı, çok geniş kadrolarla bütün sanatçılarımızla kalburüstü bir yapısı olduğunu fark ediyoruz. Bu daha fazla vitrin haline getirilmeli, daha fazla uluslararası platforma çıkarılmalı. Bu da ancak karşılıklı iş birlikleriyle oluşabilir." ifadelerini kullandı.

Sağtürk, Kültür ve Turizm Bakanlığının kültürel ve sanatsal faaliyetlere verdiği desteğe de değinerek, Türkiye'nin bu alandaki gücünü daha da ileriye taşımak için çalışmalarının devam edeceğini dile getirdi.

Dünyadaki önemli sanatçılar Türkiye'deki festivallere geliyor

İzmir, Bodrum ve Antalya'da yapılacak opera ve bale festivalleriyle de dünyadaki önemli sanatçıların Türkiye'de sanatseverin karşısına çıkma imkanı bulduğuna işaret eden Sağtürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sanatçılar ancak dünyanın büyük sahnelerinde izlenebilecek uluslararası yetenekler. Biz de çok heyecanlıyız çünkü aynı stüdyoya giriyoruz, aynı çalışmaları yapıyoruz. Seyircinin teveccühü sanatçının sanatsal kriterlerini her zaman geliştirir. Bale ve opera, Türkiye'deki her ile her kesime, halkın her tabanına ulaşacak. Bu çok değerli. Bugüne kadar gidilmeyen illere gidilecek, gidilmeyen köylere girilecek. Sanat herkes içindir. Devlet Opera ve Balesinin kapasitesi de kabiliyeti de bunu yapmaya muktedirdir. Gidilmeyen her yere gideceğiz. Opera sesleri her şehrimizde duyulduğu gibi, danslarımız ile her seyirciye ulaşabilir hale geleceğiz."

Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Türkay Saltık ise çok değerli bir yarışmaya sponsor olduklarını vurgulayarak, "Tan Bey sağ olsun bize bu şansı verdi. Hem bizim hem İstanbul hem sanat hem de Türkiye için gerçekten faydalı olabileceğini düşündük. Onun için de memnuniyetle burada varız. Bir devamlılık içerisinde bunu da sürdürmeyi de arzu ediyoruz." şeklinde konuştu.

Saltık, DOB'un bu sanatı herkese ulaştırma arzusunun çok önemli olduğunu belirterek, Türkiye'nin kültür turizmiyle öne çıkmasının, dünyadaki turizm rekabetinde önemli bir şans olduğunu vurguladı.

6. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması'nın jürisi Seul Bale Topluluğu Sanat Yönetmeni Jae Keun Park'ın başkanlığında, Sergey Usanov, Meriç Sümen, Tadeusz Matacz, Aisulu Tokombayeva, Evinç Sunal, İnci Kurşunlu, Beyhan Murphy ve Mihaela Vieru'dan oluşuyor.