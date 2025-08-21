6. Türkiye Kooperatifler Fuarı, 28-31 Ağustos'ta Erzurum'da düzenlenecek - Son Dakika
6. Türkiye Kooperatifler Fuarı, 28-31 Ağustos'ta Erzurum'da düzenlenecek

21.08.2025 09:55
Ticaret Bakanlığı öncülüğünde düzenlenecek 6. Türkiye Kooperatifler Fuarı, 28-31 Ağustos'ta Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu yılın Birleşmiş Milletler tarafından "Uluslararası Kooperatifler Yılı" ilan edildiği, temanın ise "Kooperatifler daha iyi bir dünya kurar" olarak belirlendiği aktarıldı.

Türkiye'nin imece ve ahilik kültürünün beşiği olduğuna dikkat çekilen açıklamada, kooperatifçiliğin potansiyelini en üst seviyeye taşımak, bu kültürü geleceğe aktarmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü öncülüğünde 6. Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, fuarın 28-31 Ağustos'ta Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtilerek, "Fuar, ülkemizden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılacak yaklaşık 200 kooperatif, üst kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum örgütlerini bir araya getirecektir. 81 ilden kadın kooperatiflerimiz de bu büyük organizasyonda yerini alacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kooperatifçilik kültürünün genç nesillere aktarılması hedefleniyor

Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında kooperatifçilik kültürünün genç nesillere aktarılması, toplumda farkındalık oluşturulması ve dayanışma ruhunun pekiştirilmesinin hedeflendiği vurgulanan açıklamada, fuarla, kooperatiflerin üretim ve ticaretteki gücünün görünür kılınmasının, ürünlerinin tanıtılmasının ve yeni ticaret bağlantıları kurmalarının amaçlandığı ifade edildi.

Fuara e-ticaret platformları, perakende ürün ticareti temsilcileri ve önemli sektör liderlerinin davet edildiği, yaklaşık 200 standın kurulacağı fuarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ? Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, ?Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, ?kadın kooperatifleri, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin temsilcileri, zanaatkarlar ve sivil toplum kuruluşlarının da yer alacağı, ayrıca "Sıfır Atık" temalı alanlar bulunacağı belirtildi.

Sergi, panel ve söyleşiler

Etkinlikte, ziyaretçilere özel deneyim sunacak sergi, panel ve söyleşilerin de düzenleneceği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda sanatçı Emin Albayrak'ın hazırladığı sergiyle, Türk kültürünün sözlü mirası olan atasözleri üzerinden kooperatifçiliğin köklerine inileceği, ayrıca Filistinli şair Mahmud Derviş'in şiirlerinden alınan dizelerin 29 afişte görselleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, fuar boyunca kooperatif başarı hikayelerinin anlatılacağı, eğitim ve atölye çalışmalarının yapılacağı, sektör temsilcileriyle kooperatifler arasındaki iletişimin güçlendirileceğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Fuar kapsamında geleneksel üretim kültürümüzün önemli bir parçası olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekler için özel bir alan ayrılmıştır. Zanaatkarlar, ustalıkla şekillendirdikleri ürünleri fuar ziyaretçileriyle buluşturarak kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sağlayacaklardır. 31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ödül töreniyle, yıl boyunca ?ihracat, ?e-ticaret, ?kadın girişimciliği, ?coğrafi işaretli ürünler, ?proje geliştirme ve kadın kooperatifleri alanlarında önemli başarılar elde eden kooperatiflerimize ödülleri takdim edilecek. Bakanlık olarak kooperatiflerimizin markalaşma, pazarlama, dijitalleşme ve uluslararası entegrasyon süreçlerine her alanda destek sağlamaya devam ediyoruz. Fuar, yalnızca kooperatiflerimizin üretim ve ticaret kapasitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda imece kültürümüzün geleceğe taşınmasına da öncülük edecektir."

Kaynak: AA

09:24
07:52
