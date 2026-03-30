62. Kütüphane Haftası Etkinlikleri, Osmangazi Belediyesi Ev Sahipliğinde Başladı

Bursa Valiliği tarafından 30 Mart ile 5 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenen "İyileştiren Kütüphane" temalı 62. Kütüphane Haftası etkinliklerinin açılış töreni, Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Toplumun bilgiye erişimini kolaylaştıran, bireysel gelişimi destekleyen ve sosyal iyileşmeye katkı sunan kütüphanelerin önemine işaret edilen programa Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ve Yıldırım Kaymakamı Metin Esen'in yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda ilk olarak Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'ni gezen protokol üyeleri, kütüphanede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Kitaplarla iç içe gerçekleştirilen inceleme gezisinin ardından protokol, Osmangazi Gösteri Merkezi'ne geçerek Kütüphane Haftası kapsamında bir hafta boyunca sürecek etkinliklerin açılışını gerçekleştirdi.

"Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'nde insanlarımıza en iyi imkanı sunmaya çalışıyorlar"

Programın açılış konuşmasını yapan Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, her yıl Kütüphane Haftası'nı farklı noktalarda kutlamak istediklerini belirterek, "2-3 yıl önce İl Halk Kütüphanesi'nde kutlamıştık. Geçen yıl Yıldırım ilçesinde kutladık. Bu yıl ise Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde kutluyoruz. Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'nde çay, çorba ve bütün imkanlarıyla insanlarımıza en iyi imkanı sunmaya çalışıyorlar. Ben ev sahipliği ve böyle bir kütüphaneyi hizmete sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kütüphane Haftası'nı kutlayan Başkan Aydın, kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasının önemine işaret etti. Kütüphaneciliğin taşıdığı değere de dikkati çeken Aydın, şöyle konuştu:

"'Her mahalleye bir kütüphane' hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

"Kütüphane Haftası'nı bu yıl Osmangazi'de kutlamayı tercih ettiler. Biz de imkanlarımızı seferber ederek okumanın, kütüphaneciliğin ve cehaletten kurtulmanın önemini bir hafta boyunca Bursalılarla buluşturacağız. Şairin de dediği gibi bir kitap okuyan her şeyi bildiğini zanneder, ikinciyi okuyan şüpheye düşer, üçüncüyü okuyan ise hiçbir şey bilmediğini anlar. Bu yüzden okumak süreklilik ister, okumanın yaşı yoktur. Kütüphanelerimizde bunun en güzel örneklerini görüyoruz. Emekli vatandaşlarımızdan öğretmen ve memurlara, gençlerden öğrencilere kadar her kesimden insan bu imkanlardan faydalanıyor. Özellikle gençlerimiz burada derslerine hazırlanıyor, sınavlarına çalışıyor. Onların başarı hikayelerine tanıklık etmek bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. Bu yılın mottosu olan 'İyileştiren Kütüphane' yaklaşımını çok kıymetli buluyoruz. Biz de 'Her mahalleye bir kütüphane' hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu an 14 kütüphanemiz bulunuyor, bunların ikisi gezici kütüphane. Bu sayıyı artırarak özellikle kırsal mahallelerdeki çocuklarımızın kitaba erişimini güçlendirmek istiyoruz. Gördük ki imkan sağlandığında çocuklar ve gençler bu fırsatı en iyi şekilde değerlendiriyor. Amacımız; tüm mahallelerde çocukların ve gençlerin kitapla buluşmasını sağlamak, okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine okuyarak, bilim, ilim ve fenle ulaşalım."

"Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi kompleks bir tesis"

Kütüphane Haftası dolayısıyla Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'ni gezme fırsatı bulduğunu dile getiren Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, "Gerçekten kompleks bir tesis. Kütüphane kısmıyla birlikte diğer ihtiyaçları da görecek şekilde tasarlanmış. Genç kardeşlerimiz bütün bir günü burada çok rahat bir şekilde her hangi bir başka tesisten yararlanma ihtiyacı duymadan geçirebilirler. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün güzel bir sözü var; 'Bütün ümidim gençliktedir' diyor. Belediyelerimiz böyle güzel kütüphaneleri hizmete sunuyorlar. Bunun için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

En çok kitap okuyanlara ödülleri takdim edildi

Konuşmaların ardından Osmangazi Belediyesi kütüphanelerinde 2025 yılı boyunca en çok kitap okuyan okuyuculara protokol üyeleri tarafından hediyeleri takdim edildi. İlçe genelinde çocuk kategorisinde en fazla kitap okuyan isim, Emek Kütüphanesi'nde 191 kitapla Buğra Ensar Özerdem oldu. Demirtaş Kütüphanesi'nde Umut Ektaş 120 kitap, Hüdavendigar Kütüphanesi'nde Emir Asaf Yılmaz da 64 kitap okuyarak öne çıkan isimler arasında yer aldı.

Yetişkin kategorisinde ise Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi'nde Özlem Akınoğlu 57 kitapla ilk sırada yer alırken, Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'nde İbrahim Toprak 52 kitap, Demirtaş Kütüphanesi'nde Beyhan Hekim 48 kitap okuyarak listeye girdi. İl Halk Kütüphaneleri kapsamında 2025 yılında en fazla kitap okuyan isimler çocuk kategorisinde Serra Nur Adalı, yetişkin kategorisinde Ceyda Aydın oldu.

"Okumak hayatı değiştirmektir"

62. Kütüphane Haftası etkinliklerinin açılış töreninin ardından klinik psikolog Yalçın Kireççi, "İyileşen Kütüphane" temalı bir söyleşi gerçekleştirdi. Kireççi, modern kütüphanelerinin temelini Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç'un attığını kaydetti. Kireççi, Tonguç'un da bir sözüne ithafta bulunarak, "Okumak sadece kitaba bakmak değildir, okumak hayatı değiştirmektir" diye konuştu.

Söyleşinin ardından Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir tarafından Kireççi'ye teşekkür plaketi takdim edildi. Öte yandan Kireççi, yazdığı kitaplarını Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'ne bağışladı.