65. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri Devam Ediyor - Son Dakika
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65. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri Devam Ediyor

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Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleşen 65. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında resim ve fotoğraf sergileri, atölye çalışmaları ve çocuk tiyatroları düzenleniyor.

06.07.2024 15:08  Güncelleme: 15:33
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HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN

(KONYA) - 65'inci Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında her yaştan insana hitap eden çeşitli etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Akşehir'de "Eski Kilise" olarak da bilinen Surp Yerrortutyun Kilisesi'nde resim ve fotoğraf sergileri, atölye çalışmaları yer alıyor. Sergide sanatçılar hem eserlerini sergiliyor hem de Kilise'de sanatlarını icra ediyorlar. Sergide görevli Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Alay Beykaroğlu, "Ne mutlu bu mayayı tutturanlara, ne mutlu bunun farkına varanlara, ne mutlu sanata destek verenlere. Sanatçılarla birlikte yürüyenlere ne mutlu" dedi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleşitrilen 65'inci Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri, resim ve fotoğraf sergileri, atölye çalışmaları ve çocuk tiyatroları ile vatandaşların ilgisini toplamaya devam ediyor. Resim sergisinde görevli AHBVÜ Öğretim Üyesi Prof. Alay Beykaroğlu, ANKA Haber Ajansı'na şenlikleri ilişkin şunları söyledi:

"Bugün Akşehir'de büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Kültür ve sanata her tonda destek veren belediye başkanı Sayın Ahmet Nuri Köksal Bey başta olmak üzere topyekun Akşehir halkının kültüre, sanata ve Nasreddin Hoca'ya karşı olan ilgilerin devam ettiğini görüyoruz. Onlardan gelen talep üzerine Türk Dünyası Güzel Sanatlar Birliği üyesi sanatçıları toplayarak İzmir'den Edirne'ye kadar, Edirne'den, Kars'a, Trabzon'a kadar, Konya'ya kadar pek çok ilimizde imza sahibi olan, Türk kültür ve sanatına yıllarca emek vermiş olan pek çoğu üniversite hocası, akademisyen, sanatçılarla bir araya gelerek bu 65'inci Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği'ne çalıştay olarak katkı vermeye çalıştık.

"Türk kültüründe Nasreddin Hoca'nın muhteşem bir yeri var"

İkinci yüzyılda geleceği kuşatabilecek bir anlayışla kültür-sanat alanında hak ettiği yere Türkiye'yi getirmek için, kuruluş felsefesinde olduğu gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının ifade ettiği ve kültüre bağlı bir gelişmeyi esas alarak Cumhuriyeti mayalandırdıkları için, bu mayanın önümüzdeki yüzyıl içerisinde de kültür ve sanat alanındaki katkılarla, desteklerle, çalışmalarla devam edeceğini umuyorum. Hazır cevaplılığıyla, esprileriyle, mizahıyla, Türk kültüründe Nasreddin Hoca'nın muhteşem bir yeri var. ya tutarsa demiştir ama kültür ve sanat alanında Atatürk ve arkadaşlarının attığı mayanın tuttuğunu sevinerek ifade edeyim. Ne mutlu bu mayayı tutturanlara, ne mutlu bunun farkına varanlara, ne mutlu sanata destek verenlere. Sanatçılarla birlikte yürüyenlere ne mutlu."

"Gördüklerimle çok gurur duydum. Cumhuriyet'in kazanımları burada devam etmektedir"

Ressam Aydın Ayan ise sergi hakkında şöyle konuştu:

"Akşehir zaten başlı başına çok keyifli, çok güzel bir kent. Kültürüyle, ruhuyla çok özellikli bir yer. Akşehir'de olmak, böyle bir mekanda sergi açmış olmak bana çok mutluluk ve onur verdi. Ben aslında dünyanın birçok yerini gezdim. Türkiye'nin her tarafında bilirim ama Akşehir'in çevresinde dolaştım, hiç buraya gelmemiştim. 65'inci Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında buraya gelmiş olmak benim için çok onur verici bir şey. Ayrıca hemen unutmadan söyleyeyim; 65'inci yıl dendiğine göre kurumsallaşmış bir şenlikten söz etmiş oluyoruz. Akşehir'i kültürüyle, sanatıyla, Nasreddin Hoca'sı ile bilirdim ama iki gündür buradayım. Gördüklerimle çok onur ve gurur duydum. Cumhuriyet'in kazanımları burada devam etmektedir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 65. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri Devam Ediyor - Son Dakika

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