7. Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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7. Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali Büyük İlgi Gördü

7. Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali Büyük İlgi Gördü

Merkezefendi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 7. Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali, Denizlililerin yoğun katılımıyla başarılı bir şekilde sona erdi. Festivalde kadın girişimcilerin el emeği ürünleri sergilendi ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

23.12.2024 17:49  Güncelleme: 18:56
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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi tarafından 7'nci kez düzenlenen 'Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali', Denizlililerin yoğun ilgisiyle sona erdi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Stantlarıyla festivale renk katan kadın girişimcilerimize, etkinliklerimize katılım gösteren değerli misafirlerimize ve festivalimizi coşkuyla sahiplenen hemşerilerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, girişimci kadınlara destek olmak amacıyla başlattığı ve sonrasında geleneksel hale gelen Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali, 7'nci kez gerçekleştirdi. Denizlililerin yoğun katılım gösterdiği üç günlük festivalde, Türkiye'nin dört bir noktasından gelen kadın belediye başkanlarının söyleşisi, yazar Dilek Cesur'un 'Rota Yeniden Oluşturuluyor' semineri, Güvenç Yıldırım'ın konseri, Ceren Özdemir'in ve Ritmin Melekleri'nin gösterileri ile etkinlikler düzenlendi.

Merkezefendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivalde kadın girişimcilerin el emeği ürünlerinin satışa sunulduğu stantlar üç gün boyunca saat 22.00'ye kadar açık kaldı. Denizlililer, el emeği ürünlere ilgi göstererek alışveriş yaptı. Hem kadın girişimciler hem de vatandaşlar festivalden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Nice güzel etkinlikler gerçekleştirmeye devam edeceğiz"

Denizlililerin gösterdiği ilgiden ve katılımdan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Öncüsü olmaktan büyük gurur duyduğumuz ve 7'ncisini düzenlediğimiz, üç gün süren Merkezefendi Belediyesi Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali'miz sona erdi. Stantlarıyla festivale renk katan kadın girişimcilerimize, etkinliklerimize katılım gösteren değerli misafirlerimize ve festivalimizi coşkuyla sahiplenen hemşerilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Kadınlarımızın üretimini ve emeğini her zaman desteklemeye, onlarla birlikte daha nice güzel etkinlikler gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 7. Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

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