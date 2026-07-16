7 ilde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Samsun, Sinop, Tokat, Çankırı, Kastamonu, Çorum ve Amasya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

Samsun'da Çiftlik Caddesi'nden başlayan "İrade Bizim Zafer Bizim Yürüyüşü", Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim okunan ve duaların edildiği programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"ndaki konuşması izlendi.

Daha sonra 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu ekibi, Samsun Valisi Orhan Tavlı'ya sancağı teslim etti.

Gazi ile öğrencilerin şiir okuduğu programda, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı ekibi gösteri sundu, 15 Temmuz ile ilgili video izletildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, konuşmasında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün milletin birlik ve beraberlik ruhunu dünyaya gösterdiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devlet ve milletin kararlı duruşuyla bertaraf edildiğini vurgulayan Tavlı, "Demokrasi şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyor, milli iradeye sahip çıkan aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum." dedi.

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Sinop

Sinop'ta etkinlikler kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla Türk bayrakları ve mehteran takımının eşliğinde "Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" yapıldı.

Yürüyüşün ardından Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen programda demokrasi nöbeti tutuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunarak dua edildi.

Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 gecesi milletin bağımsızlığına, devletin bekasına ve demokrasiye kasteden hain FETÖ'nün tarihin en alçak ihanetlerinden birine kalkıştığını söyledi.

Karşılarında inancını yüreğine, bayrağını eline, vatan sevgisini ruhuna nakşetmiş büyük bir millet olduğunu vurgulayan Özarslan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milyonlar meydanlara aktı. Tankların karşısına çıktı. Namluya göğsünü siper etti ve dünyaya tek bir hakikati ilan etti. Bu millet diz çökmez." ifadesini kullandı.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması alanda kurulan dev ekranlardan takip edildi.

Etkinlikte sportif faaliyetlerde dereceye girenlere ödüller verildi, sinevizyon gösterisi yapıldı. Program, şiir ve kahramanlık türkülerinin seslendirilmesinin ardından sona erdi.

Tokat

Tokat'ta Hıdırlık Meydanı'ndaki program saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında "İrade bizim zafer bizim" şiarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Türk milletinin bin yıllık tarihinde nice badireleri birlik ve beraberlik içinde aştığına işaret eden Köklü, şunları kaydetti:

"Malazgirt'te bu toprakları vatan yapan, Çanakkale'de 'Çanakkale geçilmez' dedirten, Milli Mücadele'de bağımsızlığından asla taviz vermeyen aziz milletimiz 15 Temmuz gecesinde de dış güçlerin desteğini arkasına alan, devletimizin içine sızmış FETÖ'cü hainlerin işgal girişimini milli iradesiyle bertaraf ederek tarihine bir destan daha eklemiştir. O gece sokaklara çıkan milyonlar tankın karşısına inancıyla, silahın karşısına cesaretiyle, ihanetin karşısına ise sarsılmaz birlik ruhuyla dikildi."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının alanda kurulan dev ekranlardan takip edildiği programda şiir ve kahramanlık türküleri seslendirildi.

Çankırı

Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Dedeler Köprüsü'nde başlayan Milli Birlik Yürüyüşü'nde katılımcılar Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada devam eden programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Vali Hüseyin Çakırtaş, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un sadece bir darbe teşebbüsünün engellendiği tarih olmadığını, Çanakkale ruhunun, Milli Mücadele azminin ve Cumhuriyeti yaşatma kararlılığının yeniden tecelli ettiği bir tarih sayfası olduğunu söyledi.

15 Temmuz'da verilen mücadelenin, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesinin gerektiğinde can pahasına korunacağının dünyaya ilanı olduğunun altını çizen Çakırtaş, "15 Temmuz, 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' anlayışıyla milletimizin tek yürek olduğu kutlu bir direnişin adıdır. İstiklali ve istikbali uğruna hiçbir zaman canını ortaya koymaktan sakınmayan vatandaşlarımız yine kendine yakışanı yapmış ve hain FETÖ yapılanmasının alçak girişimini hezimete uğratmıştır." diye konuştu.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de 15 Temmuz 2016'da ülkenin en karanlık gecelerinden birini yaşadığına işaret ederek, "Dünyada her zaman saygın bir konuma sahip olan Türk milleti, vatan sevgisini tüm değerlerin üzerinde tutan, bağımsızlığı ve hür yaşamayı karakter edinmiş, onurlu ve cesur, milli değerlerine sımsıkı bağlı bir millettir. Bu asil ruh 15 Temmuz gecesi sabaha kadar meydanları dolduran milyonlarca vatandaşımızın kararlılığıyla bir kez daha tüm dünyaya gösterilmiştir." diye konuştu.

Konuşmalarının ardından şiirler okundu, sinevizyon gösterisi sunuldu, türkü ve tasavvuf musikisi dinletisi gerçekleştirildi.

Programa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cumhur Yazgan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Sefa Maraşlı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kastamonu

Kastamonu'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, 15 Temmuz 2016 gecesi, Türk milletinin tarih boyunca defalarca olduğu gibi vatanına, bayrağına, istiklaline ve istikbaline sahip çıktığını söyledi.

O gece dünyaya örnek olacak destansı bir mücadele ortaya konulduğunu anlatan Dallı, "Biz çağlar kapatıp çağlar açmış, savaş meydanlarında kahramanlık destanları yazmış, her türlü zorluk ve imkansızlığı imanıyla aşmış, asırlardan gelen kahramanlık, sarsılmaz irade ve güçlü iman mirasını devralmış bir milletiz." dedi.

"Sancak Koşusuna" katılanlara katılım belgelerinin verilmesinin ardından Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan tarafından 15 Temmuz konulu konuşma yapıldı.

İl Müftülüğü İlahi Topluluğu tarafından ilahilerin seslendirilmesinin ardından Atabeygazi Mehteran Takımı'nın gösterisiyle program devam etti.

Kahramanlık türkülerinin seslendirilmesinin sonrasında şehitler için dua edildi.

Çorum

Çorum'da tarihi Kent Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Gazi Caddesi'nden Kadeş Barış Meydanı'na yürüdü.

Burada düzenlenen programda Kur'an okunduktan sonra Çorum Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından şehitlerin ruhu için dua edildi.

Vali Ali Çalgan, törende yaptığı konuşmada, Türk demokrasi tarihinin en büyük sivil direnişlerinden birinin 15 Temmuz 2016'da yaşandığını söyledi.

Milletin göğsünü siper ederek, tarihin en sinsi ihanet girişimlerinden birini eşsiz bir demokrasi ve bağımsızlık zaferine dönüştürdüğünü belirten Çalgan, "15 Temmuz gecesi yaşananlar, alelade bir askeri kalkışma değil, milletimizin bağımsızlığına ve devletimizin bekasına yönelik bir işgal teşebbüsüydü. Ancak hesap edemedikleri bir gerçek vardı, Türk milletinin istiklal aşkı. O gece, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkan vatandaşlarımız, milli iradeye yönelen bu ihaneti bertaraf etti." diye konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ve MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da konuşmalarında, 15 Temmuz darbe girişimi gibi bir olayın tekrar yaşanmaması temennisinde bulundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen Sancak Koşusu'nu tamamlayan sporcuların sancağı Vali Ali Çalgan'a teslim etmesinin ardından 15 Temmuz konulu resim, şiir, kompozisyon ve spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kahramanlık temalı halkoyunları, bando ve mehter gösterisiyle devam eden etkinlikte müzisyen Osman Öztunç sahne aldı.

Törene Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz da katıldı.

Amasya

Milli Birlik Yürüyüşü'nün ardından Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması dinlendi.

Törende konuşan Amasya Valisi Önder Bakan, 15 Temmuz'un Türk milletinin tarihine altın harflerle yazıldığını vurguladı.

Vali Bakan, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin umutlarına, hayallerine, özgürlüğüne ve geleceğine pranga vurulmak istendiğine dikkati çekerek, "Aziz milletimiz o gece verdiği mücadele ile istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda, şartlar ne olursa olsun neleri başarabileceğini, neleri göze alabileceğini dünyaya bir kez daha göstermiş, ölümü göze alarak sokakları, meydanları dolduran milyonlarca vatandaşımız içinden şehitlik ve gazilik şerefine layık olanlar isimlerini tarihe altın harflerle yazdırmıştır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.