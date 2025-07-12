78 Can İçin Adalet Arayışı

78 CAN İÇİN ADALET İSTİYORUZ

Kartalkaya'da otelde çıkan yangında dışarı çıkıp, tatilcileri kurtarmak için tekrar geri döndükten sonra yaşamını yitiren İntörn Doktor Yiğit Gençbay'ın annesi Serpil Gençbay, mahkemede müşteki olarak ifade verdi. Mahkemeden çıktıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Ankara 11'inci İdare Mahkemesi Başkanı Serpil Gençbay, sanıkların küçük bir hukuk davası şeklinde savunma yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Anlatılmaz bir duygu. Yıllarca kürsünün arkasında durup suçlularla veya kürsünün bu tarafında durup arkasında durmak çok farklıymış. O beni çok etkiledi. Çok üzüldüm. Ama kenarda durup o sanıkların yüzlerine bakmak yani bir baktım o çocuklarımızın resmen katilleriyle karşı karşıya gibisiniz. Yüzlerine bakmak istedim. Çoğu kafasını hiçbir şekilde kaldırmadı. Kaldırmadan kafaları yerdeydi. Sanki sıradan bir ticaret davası, boşanma davası. Küçük bir hukuk davası şeklinde savunmalarını yaptılar. Acılı ailelerin üzüntülerini, sıkıntılarını anlamadan bize üzücü cevaplar verdiler. Hiç kimse bir şeyi kabul etmek istemedi. Biz iğneyle kuyuları kazıyoruz. Kuyuları kazmaya çalışıyoruz ve aylardır bu mücadele sonucunda bizler bu yargılama bu aşamalara gelebildi. Acılarımızı bir kenara bırakarak inanın bu süreçte hepinizin gönlüne su serpecek bir kararın çıkması için uğraşıyoruz. Ayrıca bu olay hiçbir zaman çocuklarımızı geri getirmeyecek bunu hepimiz biliyoruz. Ölen herkes yasını ayrı ayrı tutuyor ama bizim bu mücadelemizin aslında, hatta sanıklara şunu söyledim. Bizim mücadelemiz bizim çocuklarımızın, eşlerimizin yarın daha güvenli bir gelecekte yaşaması için yapılan bir mücadele. Keşke anlayabilseniz de. Gerçekten diyorum. Hiçbirimizin canı geri gelmeyecek. Evlatlar, anneler, babalar. Bizlerin artık mesailerinin çoğu mezarlıklarda geçecek ama sizlerin, sevenlerin oradaki yargılamayı yapanlardan herkesin evladı, annesi, babası için uğraşıyor. Fakat burada sorumlular sadece içeridekiler mi? Hayır. Bunlar değil. Bunu bildiğimiz için biz başından itibaren acımızı bir kenara bırakıp hukuk mücadelesine giriştik."

'ÇALIŞANLARDAN ÖLMEDİ SAHİPLERİNDEN ÖLMEDİ'

Serpil Gençbay, "Benim yavrum, Alp'le beraber yaptıkları o ulvi şey yani o ateşe kimse girmezdi. Hiç tanımadıkları insanlar. Kimseyi tanımıyorlar ama birkaç şekilde kurtarabiliriz, diye içeri girdi. Fakat yönetim oradaki çalışanların ne hikmetse hiçbirinin vefatı yok. Yani hiç kimse ölmedi. Çalışanlardan ölmedi. Sahiplerinden ölmedi. Yönetim kurulu herkes rahatlıkla çıktı. Halbuki insan birazcık insanlık olsaydı içlerinde herkes bir kapıyı çalsa, herkes alarm çaldırsa kimse ölmezdi. ya da bu kadar kötü sonuçla karşılaşmazdık en azından" dedi.

'KATLİAMA SEBEP OLAN HERKES MUHAKKAK Kİ ONLAR DA BURAYA GELECEK'

Yangın faciasına ilişkin sadece içerideki sanıkların yargılanmasının yeterli olmadığını söyleyen Gençbay, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı bunların hiçbirisine soruşturma izni verilmedi. Biz başvurduk üzerine davalar açtık. Bunlar idare mahkemelerinde sürüyor. Fakat Kültür ve Turizm Bakanlığı soruşturma izni vermediği için o desteği artık Danıştay'da devam ediyor. O mücadelemiz de sürüyor. İnşallah onların da yargılama sonucunda olması gereken kararlar çıktığı zaman oradaki sorumlu işini yapan eksiklik yapan, yapmayan ve bu katliama sebep olan herkes muhakkak ki onlar da buraya gelecekler. Gerçek sorumlular burada yargılanacaklar ve bizim adaletin yerini bulması üzerine inşallah bundan sonra artık ilişkiler, ahbap çavuş ilişkileriyle değil. Herkes görevinin gerektirdiği şeyi yapacak. Yapmayan da bu cezasızlık nasılsa ceza almalı demeyecek ve yapan herkes de işe karşı sonucunda şu cezayı alacağını bilmeli. Toplumda artık bazı şeylerin değişmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

RESMEN ÖLDÜRÜLDÜLER

Facianın ardından başlatılan hukuk mücadelesinin yalnızca kendi evlatları için değil, herkesin güvenliği için verildiğini söyleyen Gençbay, "Bunlar gösteriyor ki eşimin de dediği gibi sanki kurtarılacaklar zaten belirlendi ve kurtarıldı. Olay büyüyünce de kalanlar kaldı. Kendini kurtarabilen kurtardı. Kurtaramayan odalarında, koridorlarda öldü. Resmen öldürüldü demek istiyorum. Zaten duruşmayı devam edip tutanaklara baktığınız zaman bunun nasıl bir katliam olduğunu acı bir şekilde çıkacaktır. O nedenle bizim amacımız bundan sonra adaletin yerini bulması, herkesin yaptığı karşılığını alması, cezalandırılması ve artık geride kalan çocuklarımızın bundan sonra daha güvenli bir ortamda yaşamasıdır. Başka hiçbir amacımız yok. 78 can için adalet sizler için adalet. Herkesin için adalet" dedi.

HABER-KAMERA: Zübeyde ÖZMEN/BOLU