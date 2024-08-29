8 ilde sağanak yağış bekleniyor

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, Marmara, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz ile 8 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara ( Çanakkale'nin batı kesimleri dışında), Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz, Kütahya, Konya, Çankırı, Ordu, Kars, Ardahan çevreleri, Samsun'un iç kesimleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 31, en düşük 17; İstanbul'da en yüksek 30, en düşük 22; İzmir'de en yüksek 33, en düşük 23 derece oacak.