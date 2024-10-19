8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Başladı

8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Başladı

Adana'da düzenlenen lezzet festivali, gastronomi ve turizm için büyük bir katkı sağlıyor.

19.10.2024 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" etkinliklerle devam ediyor.

Vali Yavuz Selim Köşger, etkinlikler kapsamında yapılan söyleşide, dolu dolu bir lezzet festivalinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Gastronomi ve lezzetin Adana için turizm alanında doğru bir strateji olduğunu vurgulayan Köşger, "Yaptığımız bütün etkinliklerde çok büyük coşku, katılım var. Bunları keyif alarak gerçekleştiriyoruz. TEKNOFEST'i gerçekleştirdik. 1 milyon 100 bini aşkın insan geldi. Daha önce de Portakal Çiçeği Karnavalı'nda da bu civarda katılım oldu. Etkinlikler son derece keyifli bir ortamda geçiyor." diye konuştu.

Köşger, Adana mutfağının önemine değinerek, şöyle konuştu:

"Burası gastronomi havzası. Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ın her birinde muazzam lezzetler var. Vatandaş sadece buraya gelmekle kalmıyor. Yiyor, içiyor, geziyor, konaklıyor, ulaşım aracını kullanıyor. Biz 4 günlük lezzet festivalinin, 3 milyar liraya yakın kent ekonomisine katkı sağlayacağını öngörüyoruz. Daha fazlası da mümkün. Her bir aktivite bütün sektörlere canlılık getiriyor."

"Yurt dışından katılan şefler zenginlik katıyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Adana'nın çok köklü bir kadim kent olduğunu belirtti.

Adana'dan 16 kavim geçtiğini ve bunların her birinin de zenginlik, kültür mirası ve lezzet bıraktığını anlatan Karalar, şöyle devam etti:

"Bu işi lezzete dönüştüren maharetleri de konuşmak lazım. Bugün ovadan çıkan ürünü lezzete dönüştürmek çok önemli. Bir malzemesi kaliteli, ikincisi onu işleyen usta eller olacak ama aynı zamanda sevgi katacak. Buranın özelliği bu. Dolayısıyla biz her lezzet festivalini yaptığımızda çıta biraz daha yukarı çıkıyor. Her yıl katılım sayısı biraz daha artıyor. Bu sene özellikle yurt dışından katılan şefler zenginlik katıyor."

Belediye başkanları panele katıldı

Etkinlik alanındaki ana sahnede, moderatörlüğünü Fatoş Karahasan'ın yaptığı "Bölgesel Bir Gastronomi Destinasyonu Olabilmek İçin Yerel Yönetimlerin Rolü" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Panelde, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet konuşmacı olarak katıldı.

Atölye çadırında Adana yemekleri yapıldı

Etkinlik kapsamında, "Unutulmaya yüz tutmuş Adana yemekleri"nin atölye çalışması gerçekleştirildi.

Çukurova Aşçılar Derneğinden (ÇUKAD) Tülay Nisanoğlu "tahinli fıstık köfte", Feride Akay Sözügeçer "portakallı şam tatlısı", Büşra Öztaş "gül mantısı", Aynur Yılmaz "etli nohutlu kuru dolma" ve Halide Can da "müceddere" yaptı.

Atölyeyi takip edenlere daha sonra yemeklerden ikram edildi.

Genç şefler yarıştı

Yarışma çadırında düzenlenen "Genç Şefler Yarışması"nda üniversite öğrencileri mücadele etti.

Bireysel ve ekip olmak üzere iki kategoride yarışan öğrenciler, hazırladıkları yemekler ile jürinin karşısına çıktı.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verilecek.

Festival kapsamında yarın da "Liseli Genç Şefler Bireysel" ve "Liseli Genç Şefler Ekip" yarışmaları düzenlenecek.

Kaynak: AA

Adana Valiliği, Yerel Yönetim, Etkinlikler, Gastronomi, Festival, Güncel, Turizm, Yaşam, adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
21:14 İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu’dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 06:55:54. #1.11#
SON DAKİKA: 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.