89. Büyük Atatürk Koşusu Nedeniyle Bazı Cadde ve Sokaklar Trafiğe Kapatılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

89. Büyük Atatürk Koşusu Nedeniyle Bazı Cadde ve Sokaklar Trafiğe Kapatılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Aralık 2024'te düzenlenecek olan 89. Büyük Atatürk Koşusu nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Vatandaşların alternatif yolları kullanmaları istendi.

28.12.2024 10:41  Güncelleme: 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 89'uncu Büyük Atatürk Koşusu nedeniyle yarın Dikmen Caddesi, Cevizlidere, Türk Ocağı Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anadolu Meydanı, Tren Garı'nın trafiğe kapatılacağını bildirdi.

ABB, sosyal medya hesabından, yarın yapılacak 89'uncu Büyük Atatürk Koşusu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Değerli Ankaralılar; 29 Aralık 2024 Pazar günü, saat 11.00'de başlayacak olan 89. Büyük Atatürk Koşusu nedeniyle aşağıdaki güzergahlar geçici olarak trafiğe kapatılacaktır. Başlangıç; Dikmen Keklik Pınarı. Güzergahlar; Dikmen Caddesi, Cevizlidere, Türk Ocağı Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anadolu Meydanı, Tren Garı. Etkinlik nedeniyle güzergah boyunca ve çevresinde (Dikmen Keklik Pınarı, Cumhuriyet Caddesi ve çevresi) trafik akışı kontrollü sağlanacaktır. Vatandaşlarımızın alternatif yolları kullanmaları ve trafik tedbirlerine uymaları önemle rica olunur. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Ankara, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel 89. Büyük Atatürk Koşusu Nedeniyle Bazı Cadde ve Sokaklar Trafiğe Kapatılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:34 Meteoroloji uzmanı İstanbul’da lapa lapa kar yağışı için tarih verdi Meteoroloji uzmanı İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verdi
12:16 “Burası şeriat ülkesi“ sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı "Burası şeriat ülkesi" sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
11:10 DEM Parti’den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 167 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 167 kişi hayatını kaybetti
10:59 Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı
10:42 Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:16 Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 13:00:45. #1.11#
SON DAKİKA: 89. Büyük Atatürk Koşusu Nedeniyle Bazı Cadde ve Sokaklar Trafiğe Kapatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.