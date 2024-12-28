89. Büyük Atatürk Koşusu Nedeniyle Bazı Cadde ve Sokaklar Trafiğe Kapatılacak

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 89'uncu Büyük Atatürk Koşusu nedeniyle yarın Dikmen Caddesi, Cevizlidere, Türk Ocağı Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anadolu Meydanı, Tren Garı'nın trafiğe kapatılacağını bildirdi.

ABB, sosyal medya hesabından, yarın yapılacak 89'uncu Büyük Atatürk Koşusu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Değerli Ankaralılar; 29 Aralık 2024 Pazar günü, saat 11.00'de başlayacak olan 89. Büyük Atatürk Koşusu nedeniyle aşağıdaki güzergahlar geçici olarak trafiğe kapatılacaktır. Başlangıç; Dikmen Keklik Pınarı. Güzergahlar; Dikmen Caddesi, Cevizlidere, Türk Ocağı Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anadolu Meydanı, Tren Garı. Etkinlik nedeniyle güzergah boyunca ve çevresinde (Dikmen Keklik Pınarı, Cumhuriyet Caddesi ve çevresi) trafik akışı kontrollü sağlanacaktır. Vatandaşlarımızın alternatif yolları kullanmaları ve trafik tedbirlerine uymaları önemle rica olunur. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.