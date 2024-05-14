Meteoroloji 9 il için yerel kuvvetli sağanak uyarısı yaptı

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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 il için yerel kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda, Yozgat ve Kayseri çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hatay, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Erzurum'un güney, Hakkari'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli yağış olacak. Olası sel, su baskını, yıldırım, yerel doğu yağışı ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklıklarının, yarın batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece, doğu kesimlerinde 2-4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.