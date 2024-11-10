9. Kısa Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

9. Kısa Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

9. Kısa Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu, semih Kaplanoğlu önemli vurgularda bulundu.

10.11.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle, Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen "9. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali"nde ödüller sahiplerini buldu.

Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilen ödül töreninde AA muhabirine açıklamalarda bulunan festival jürisinin başkanı yönetmen Semih Kaplanoğlu, üniversiteye 12 Eylül Askeri Darbesi'nin ardından başladığını ve o dönem film çekmenin çok zor olduğunu söyledi.

Darbe sonrası dönemde Türkiye'nin sıkıntılı yıllardan geçtiğine işaret eden Kaplanoğlu, şöyle konuştu:

"Üniversitelerde baskı had safhadaydı ve biz de sinema okulunda öğrenciydik. Film çekmek için negatif filme ihtiyacımız vardı. Fakat malzemeye ulaşmak mümkün değildi. Bir gün hocamız rahmetli Oktay Kutlu derse geldi. Beş tane sekiz milimetrelik kamera getirdi ve bize verdi. Bize, 'Üçer dakikalık hikayeler hazırlayın ve çekin!' dedi. Biz de arkadaşlarla üçer dakikalık senaryolar hazırladık. Her şeye fazlasıyla özen gösterdik ve filmlerimizi çektik. Ertesi gün okula gidip, hocaya kameralarımızı verdik. Orada hoca kameraları açtı ve bizler içlerinin boş olduğunu gördük. Son derece şaşkın ve üzgündük. Hocamız ise bize o an şunu söyledi, 'işte hayatınızda unutamayacağınız filminizi çektiniz.' Bu açıdan kısa film benim hayatımda çok önemli bir anlama sahiptir."

Kaplanoğlu, filme çekmenin sadece "teknik" bir iş yahut süreç olmadığının altını çizerek, bir film çekmek için öncelikle güzel bir fikrin olması gerektiğini söyledi.

Kaplanoğlu, bu anlamda festivali fazlasıyla önemsediğini dile getirerek, "İzlediğim filmler arasında özellikle belgesel bölümünde çok güzel işler gördüm. Bunun yanı sıra dramatik yönü kuvvetli filmler de vardı. Dolayısıyla festival hem umut verici hem önemli bir işlev ifa ediyor. Festivali sadece kısa filmlerin yarıştığı bir yerden ziyade, atölyelerden panellere kadar bir platform olarak görüyorum. Festivalin Filistin'de yaşananları unutmadığını da gördüm. İnşallah en kısa zamanda oradaki zülüm son bulur." dedi.

"Bu seneki festivali, rahmetli Ahmet Uluçay'a adadık"

Açılış töreninde konuşan Festival Başkanı Aşkın Özcan, heyecanlı ve gururlu olduklarını ifade ederek, "Festivalimizle büyük bir özveriyle ve ilk günkü heyecanla yola devam ediyoruz. Mottomuz, 'Başka Bi' Festival'di ve bunu sizlerden aldığımız teveccühle birlikte yerine getirdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Festivalin art direktörü Abdülhamit Güler, tasarımlardan etkinliklere kadar festivaldeki en önemli unsurun "samimiyet" olduğunu söyledi.

Festivalin arkasında çok kıymetli genç arkadaşlarının emeği olduğunu belirten Güler, "Onlara gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bunu fazlasıyla hak ediyorlar. Festival onların sayesinde yürüyor. Bu seneki festivali, rahmetli Ahmet Uluçay'a adadık. Onun için bir belgesel hazırladık. Kendisini bir kez daha minnetle anıyoruz. Bunun yanı sıra Filistin'de başlayan ve Lübnan'a sıçraya bir zulüm var. Festivalde bunu da unutmadığımızı göstermeye çalıştık." değerlendirmesini yaptı.

"Ortadoğu'daki bu karanlık ve zülüm bir gün bitecek ve sabah olacak"

Törene konuk olan oyuncu Gülsen Tuncer ise dünyanın karanlık ve zor zamanlardan geçtiğini belirterek, "Bizler biliyoruz ki her gecenin bir sabahı vardır. Orta Doğu'daki bu karanlık ve zülüm bir gün bitecek ve sabah olacak. Bununla birlikte her kötü durumun iyi bir tarafı da oluyor. Bu yaşananlarla birlikte kötülerin kimler olduğunu artık herkes görmüş oldu. Festival ekibine de bu güzel organizasyonu düzenledikleri için çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun." şeklinde konuştu.

Jüri başkanlığını yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun üstlendiği festivalin ana jürisinde oyuncu Güliz Gençoğlu, yönetmen Nuri Cihan Özdoğan, yapımcı ve yönetmen Nurullah Yenihan, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven yer aldı.

Ödüller

Festivalde "Çamaşır İpi" filmiyle Hüseyin Urçuk "En İyi Deneysel", "Kaçınılmaz" ile Alper Ceviz "En İyi Animasyon", "İyi Ölüm" ile Hasan Ete "En İyi Belgesel" ve "Eksi Bir" ile Ömer Ferhat Özmen "En İyi Kurmaca" ödülünü aldı.

"Lise" kategorisinde Demir Demirbağ'ın "Eve Dönüş" filmi birinciliğe değer görüldü. "Ahmet Uluçay Anısına Genç Öncüler Özel Ödülü" ise "Derlemek, Dolaşmak" adlı filmle ile Dilsu Atalay'a takdim edildi.

Törende toplamda 175 bin Türk lirası değerinde nakdi ve yapım destek ödülü verildi. Festival kapsamında ayrıca "Yapım Desteği" kategorisinde "Pizza Kulesi" projesiyle Talha Yasin Yaman, "Herkesin Unuttuğu Hikaye" filmiyle Tahir Altuntaş, "Sığınak" filmiyle ise Seher Alhoz ödül kazandı.

Unity Production tarafından verilen "Post Prodüksiyon Hizmet Ödülü" ise "Portakal Kokusu" filmiyle Esra Sevinç'e verildi. Bunların yanı sıra festivalde gösterim hakkı kazanan filmlere de gösterim ücreti ödenecek.

Yönetmen Seyid Çolak, yapımcı Halil Kardeş, yönetmen Engin Ayça, yapımcı Fuat Ceylan, Ahmet Uluçay'ın oğlu oyuncu İdris Uluçay, akademisyen Burhanettin Can ve yazar Cevat Özkaya'nın yanı sıra sinemaseverlerin katıldığı törende, Abdülhamit Güler tarafından çekilen"Bir Filistin Hep Var Olacak" animasyon filminin de gösterimi yapıldı.

Program festival ekibi, jüri, kazanan filmlerin yönetmenleri ve katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Semih Kaplanoğlu, Film Festivali, Festival, Gençlik, Kültür, Güncel, Sinema, Turizm, Sanat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel 9. Kısa Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:02 Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı
10:37 Gelibolu Belediyesi’nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı
09:52 Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi
09:29 Tüm Türkiye’de saat 9’u 5 geçe hayat durdu Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
09:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir’de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de
10:39 Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı
10:29 Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
10:22 Haftanın en çok kazandıranı belli oldu Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
10:06 Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu
10:01 Hadise ve Seda Bakan’ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
09:46 Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı
09:38 Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu
09:31 Asgari ücrette yeni tahminler gündemde Refah payı artışı olacak mı Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! Refah payı artışı olacak mı?
09:31 Yeniden faiz indirimine mi gidilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 11:55:09. #1.13#
SON DAKİKA: 9. Kısa Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.