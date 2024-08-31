Bitlis'te Göz Ameliyatı İçin Yardım İsteyen 9 Yaşındaki Ada İstanbul'a Götürüldü - Son Dakika
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Bitlis'te Göz Ameliyatı İçin Yardım İsteyen 9 Yaşındaki Ada İstanbul'a Götürüldü

Bitlis\'te Göz Ameliyatı İçin Yardım İsteyen 9 Yaşındaki Ada İstanbul\'a Götürüldü

Bitlis'te kafasını çarpması sonucu gözünde meydana gelen kayma nedeniyle denge bozukluğu yaşayan 9 yaşındaki Ada Koçyiğit, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. Erdoğan'ın dikkatini çeken Ada, tedavi için İstanbul'a götürüldü. Koçyiğit ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti ve Ada'nın tedavi sürecinin başladığını belirtti.

31.08.2024 14:47
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Bitlis'te, "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde açtığı "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen 9 yaşındaki Ada Koçyiğit, tedavi için İstanbul'a götürüldü.

Bitlis'te 2018'de kafasını çarpması sonucu gözünde meydana gelen kayma nedeniyle denge bozukluğu yaşayan Koçyiğit, ailesi tarafından tedavi için İstanbul ve Batman'daki bazı hastanelere götürülerek ameliyat edildi.

Maddi imkansızlık nedeniyle kızlarının tedavisini sürdüremeyen 3 çocuklu Koçyiğit ailesi, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istemeye karar verdi.

Baba Musa ve anne Ceylan Koçyiğit, kızlarını da alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Kiler İplik Fabrikası önündeki "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"ne gitti.

Törende konuştuğu sırada babasının omuzunda "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartı açan küçük Ada'yı fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız çocuğuyla ilgilenmesi için ilk önce doktorunu gönderdi, ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ailenin yanına giderek kızlarının sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Yapılan görüşmeler sonucu Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilmesine karar verilen küçük Ada, bugün tedavi için ailesiyle İstanbul'a gitti.

Koçyiğit ailesi, kızları Ada'nın tedavisi için kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

"Cumhurbaşkanımız buna sessiz kalmadı"

Baba Koçyiğit, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızına sahip çıktığını söyledi.

Kızının tedavi edilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Koçyiğit, "Sağ olsun Cumhurbaşkanımız pankartı gördü. Hemen kendi doktoru ile iletişime geçti, ardından Sağlık Bakanımız yanımıza gelerek bizimle iletişim kurdu. Kızımın 5 yıllık tedavi süreci vardı. En son 2022'de doktora götürdüğümde ameliyat edilmesi gerektiği söylendi. İmkanım olmadığı için böyle bir pankart açmaya karar verdim. Sayın Cumhurbaşkanımız buna sessiz kalmadı ve kızıma destek oldu." dedi.

Açılış sonrası kızıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek ailesi ve çocuklarının geleceği için iş talebinde bulunduğunu da belirten Koçyiğit, "İnşallah o da nasip olur. Cumhurbaşkanımıza saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Evde sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine hediye ettiği oyuncak bebekle oynayan Ada Koçyiğit ise, "Mitingde açtığım pankartı Tayyip dede gördü. Ondan sonra tedavim için gerekli talimatları ve desteği verdi. Şimdi annem ve babamla İstanbul'a gideceğiz. Orda gözümden ameliyat olup sağlığıma kavuşacağım. Tayyip dedemi çok seviyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis'te Göz Ameliyatı İçin Yardım İsteyen 9 Yaşındaki Ada İstanbul'a Götürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis'te Göz Ameliyatı İçin Yardım İsteyen 9 Yaşındaki Ada İstanbul'a Götürüldü - Son Dakika
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