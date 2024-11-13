9 Yaşındaki Galatasaray Hayranı Oğul Organsal Bağışta Bulundu - Son Dakika
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9 Yaşındaki Galatasaray Hayranı Oğul Organsal Bağışta Bulundu

9 Yaşındaki Galatasaray Hayranı Oğul Organsal Bağışta Bulundu

Bodrum'da kaza geçiren Yiğit Kurt'un beyin ölümü gerçekleşti, organları bağışlandı. Kalbi bir çocuğa gidecek.

13.11.2024 12:54
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Yiğit Kurt (9), hayranı olduğu Galatasaray'ın maçını izlemek için babası Serkan Kurt (43) ile İstanbul'a giderken meydana gelen kazada yaralandı. Tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen, aynı zamanda Galatasaray Spor Okulu'nun futbolcusu olan Kurt'un organları, ailesi tarafından bağışlandı. Yiğit Kurt'un kalbinin Ankara'da tedavi gören ve kalp nakli bekleyen aynı yaştaki bir çocuğu nakledileceği öğrenildi.

Bodrum'da yaşayan Serkan Kurt, Galatasaray Spor Okulu'nun futbolcusu oğlu Yiğit Kurt ile İstanbul'daki Galatasaray- Tottenham maçını izlemek için 7 Kasım'da otomobille yola çıktı. Serkan Kurt idaresindeki otomobil, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir TIR'la çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Baba-oğul, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Serkan Kurt, tedavisinin ardından taburcu oldu. Yoğun bakımda tedavisi süren oğlu Yiğit Kurt'un dün beyin ölümü gerçekleşti. Kurt ailesi Galatasaray hayranı Yiğit'in organlarını bağışlama kararı aldı. Baba Serkan Kurt, "Oğlumla Bodrum'dan İstanbul'daki maça gitmek için yola çıkmıştık. Oğlum, Galatasaray maçını izleme hayaliyle günler öncesinden hazırlık yapmıştı. Evde sarı-kırmızı ne varsa yanına aldı. Ancak Susurluk'ta TIR ile çarpıştık ve ağır bir kaza geçirdik. Oğlum ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaşadığımız acıyı anlatmak çok zor. Beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından oğlumun organlarını bağışlama kararı aldık. Yiğit'in kalbi başka bir bedende atacak. Bu bizim için bir umut oldu" ifadelerini kullandı.

'YİĞİT, GALATASARAY YILDIZLARINI GÖRMEK İSTİYORDU'

Serkan Kurt, oğlunun sarı-kırmızılı ekibe karşı duyduğu sevgiyi gözyaşları içinde anlatırken, "Yiğit, koyu bir Galatasaraylıydı, Icardi ve Mertens gibi yıldızları görmek istiyordu. Maalesef stada götüremedim. Şimdi tek isteğim, oğlumun son yolculuğunda bu futbolcuların bizimle olmaları" dedi.

Makam aracıyla aynı yönde seyir halindeki Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nun da kazayı görüp, ekiplere destek verdiğini dile getiren Kurt, "Vali olduğunu sonradan öğrendiğim bir kişinin korumaları bize yardımcı oldu. Allah razı olsun, bizimle çok ilgilendiler. Kendisine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

'OĞLUMUN SON ARZUSUNU GERÇEKLEŞTİRİN'

Oğlunun Galatasaray aşığı olduğunu dile getiren ve sevdiği futbolcular televizyon ekranındayken yanına geçip, fotoğraf çektirdiğini gözyaşlarıyla anlatan anne Pınar Kurt (41) ise "Oğlumun cenazesine Galatasaray futbolcularının katılmasını istiyorum. Bir anne olarak yalvarıyorum, oğlum onları görmedi ama son yolculuğunda yanında olmalarını diliyorum. En azından biri cenazesine katılsın" diye konuştu.

Öte yandan Kurt'un kalbinin Ankara'da tedavi gören ve kalp nakli bekleyen aynı yaştaki bir çocuğa nakledileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 9 Yaşındaki Galatasaray Hayranı Oğul Organsal Bağışta Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 9 Yaşındaki Galatasaray Hayranı Oğul Organsal Bağışta Bulundu - Son Dakika
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