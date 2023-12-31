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AA'nın 2023'e damga vuran anlara ait fotoğraflar oylamaya açılıyor - Son Dakika
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AA'nın 2023'e damga vuran anlara ait fotoğraflar oylamaya açılıyor

Anadolu Ajansı (AA) tarafından seçilen ve Türkiye ile dünya gündemini etkileyen önemli anlara ait 147 fotoğraf, 'Yılın Kareleri' oylamasına sunulacak. Bu yıl özel olarak eklenen 'Gazze: Kanıt' ve 'Deprem: Umut' kategorilerindeki fotoğraflar da oylanabilecek. Oylama, Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde gerçekleştirilecek ve 31 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek.

AA\'nın 2023\'e damga vuran anlara ait fotoğraflar oylamaya açılıyor
31.12.2023 - 10:12,
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Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran "an"lara ait fotoğraflar, yarın saat 09.00'dan itibaren oylamaya açılacak.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ile dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan savaş, siyaset, spor ve yaşam gibi çeşitli konular ile sıcak gelişmelere ilişkin en etkileyici 147 fotoğrafı arasından "yılın kareleri" seçilecek.

Geleneksel hale gelen ve yüz binlerce kişinin oylamaya katıldığı "Yılın Kareleri"ne, bu yıla özel iki kategori eklendi. Fotoğrafseverler bu yıl, " Gazze: Kanıt" ile " Deprem: Umut" başlıklı iki özel kategoride de oylamaya katılacak.

Türkiye'de 11 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yaşanan umut hikayelerine odaklanan 22 fotoğraf, "Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulacak.

İsrail'in saldırılarının başından bu yana önemli görev üstlenen foto muhabirleri ve kameramanların görüntülerini, uluslararası hukukta delil olması amacıyla kitaplaştırma kararı alan AA, oylamada da bu konuda özel bölüm açacak.

Bu kapsamda, İsrail yönetiminin "savaş suçu" niteliğindeki saldırıları hakkında delil olarak kabul edilerek tarihe not düşen 25 fotoğraf karesi, "Gazze: Kanıt" başlığı altındaki kategoriden oylanabilecek.

Diğer kategoriler

Öte yandan, ana kategorilerden "Çevre ve Yaşam" kategorisinde 45, "Haber" kategorisinde 30 ve "Spor" kategorisinde 25 seçkin fotoğraf yer alıyor.

Türkiye'nin yanı sıra ABD'den Pakistan'a, Ukrayna'dan Arktik Okyanusu'na, Filistin'den İskoçya'ya, Afganistan'dan Peru'ya dünyanın farklı coğrafyalarından yayımlanan 1 milyondan fazla kare arasından AA fotoğraf editörlerince belirlenen fotoğraflar, Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde oylamaya sunulacak.

Oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebilecek.

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği oylamaya, her yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlar, siyasetçiler, bürokratlar, sporcular, sanatçılar ve toplumun her kesiminden yüz binlerce kişi katılıyor.

Geçen yıl 416 bin 746 kişinin katıldığı oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak 2024 saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA
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Türkiye, Deprem, Gazze, Umut, Deprem, Çevre, Medya, Yaşam, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: AA'nın 2023'e damga vuran anlara ait fotoğraflar oylamaya açılıyor - Son Dakika
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