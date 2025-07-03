AB, Çin ile Zirveye Hazırlanıyor

Çin'e yaklaşımında ekonomik bağları koparmadan, stratejik bağımlılıkları azaltma yoluyla denge kurmaya çalışan Avrupa Birliği (AB), ABD'yle ticari gerilimlerin yaşandığı bir dönemde Pekin'le yeni zirve toplantısına hazırlanıyor.

Taraflar dün Brüksel'de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin eş başkanlığında 13. Stratejik Diyalog toplantısı için bir araya gelerek ayın ilerleyen günlerinde yapılacak zirve için hazırlıkları ele aldı.

AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, AB'nin küresel zorlukları ele almak için Çin ile yapıcı bir şekilde etkileşim kurma taahhüdünü yeniden teyit etti.

Kallas, ticari ilişkileri yeniden dengelemek, rekabet alanını eşitlemek için somut çözümler bulmanın önemini vurguladı.

AB temsilcisi ayrıca Çin'i, Avrupalı şirketler için önemli riskler oluşturan ve küresel tedarik zincirlerinin güvenilirliğini tehlikeye atan kritik ham maddelerin (nadir toprak elementleri) ihracatına yönelik kısıtlamaları da dahil olmak üzere "çarpıtıcı" uygulamalarına son vermeye çağırdı.

Çin şirketlerinin Ukrayna'yla savaşında Rusya'ya verdiği desteğin Avrupa güvenliği için oluşturduğunun altını çizen Kallas, Çin'i Rusya'nın askeri-endüstriyel kompleksini ayakta tutan tüm maddi desteği derhal durdurmaya davet etti.

Taraflar ayrıca Gazze'de ateşkesin ve insani erişimin bir an önce sağlanması ve İran'ın nükleer programıyla ilgili diplomasiye geri dönülmesinin önemi konusunda mutabık kalırken Kallas, Çin'deki insan hakları durumuna değinerek "güç veya zorlama yoluyla da dahil olmak üzere statükoyu değiştirmeye yönelik tek taraflı girişimlerine" karşı çıktı.

AB'nin Çin'e yaklaşımı

AB, son yıllarda Çin'e yaklaşımında ekonomik bağları tamamen koparmadan, stratejik bağımlılıkları azaltma yoluyla denge kurmaya çalışıyor.

Çin'i AB'nin liberal demokratik değerlerine meydan okuyan bir sistemik rakip olarak gören Brüksel, Pekin'i aynı zamanda ekonomik bir rakip olarak da tanımlıyor.

Ancak aynı zamanda Çin, iklim değişikliği, küresel sağlık gibi alanlarda işbirliği yapılabilecek bir ortak olarak da görülüyor.

AB-Çin zirvesinin tarihi henüz belirlenemedi ancak bu ay içerisinde Çin'de yapılması planlanıyor.

AB-Çin ilişkilerinin 50. yılında yapılacak zirve, hem AB'nin ABD'den gümrük vergileri ve savunma harcamaları konusunda baskı gördüğü hem de Çin'in ABD'yle ticaret gerilimi yaşadığı bir döneme denk geliyor.

AB ile Çin arasında son zirve 7 Aralık 2023'de yapılmıştı.