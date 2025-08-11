AB'den Gazze İçin Acil Yardım Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AB'den Gazze İçin Acil Yardım Çağrısı

11.08.2025 22:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kallas, Gazze'deki tehlikeli duruma karşı insani destek ve ateşkes istedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, " Gazze'deki savaş her geçen saat daha tehlikeli hale geliyor." ifadesini kullanarak, Gazze'ye insani destek sağlanması, sivil toplum kuruluşlarının (STK) erişimine izin verilmesi, derhal ateşkes sağlanması ve kalan esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Kallas, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla video konferans yöntemiyle yaptığı olağanüstü toplantının ardından Gazze'deki durumla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Kallas, "Gazze'deki savaş her geçen saat daha tehlikeli hale geliyor." uyarısında bulundu.

Kallas, AB'nin önceliklerinin insani destek sağlanması, STK'lerin erişimine izin verilmesi, derhal ateşkes sağlanması ve kalan esirlerin serbest bırakılması olduğunu belirterek, "Askeri bir çözüm mümkün olsaydı, savaş çoktan biterdi." değerlendirmesini yaptı.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde saldırıların aşamalı yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

AB'den tepkiler

İspanya, İrlanda, Norveç, Portekiz, Slovenya, Norveç, Lüksemburg ve Malta dışişleri bakanları, İsrail'in Gazze'yi işgal etme kararının ardından ortak mektup yayımlayarak, kararı şiddetle kınamış, bunun bölgedeki insani krizi derinleştireceği ve İsralli esirlerin hayatlarını da tehlikeye atacağı uyarısında bulunmuştu.

AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib de İsrail'in kararının bölgede "zaten felaket olan durumu daha da kötüleştireceğini" bildirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den Gazze İçin Acil Yardım Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
İngiltere’de büyük sürpriz Liverpool’u yenerek şampiyon oldular İngiltere'de büyük sürpriz! Liverpool'u yenerek şampiyon oldular
Bakan Mehmet Şimşek’in acı günü Taziye mesajları üst üste geldi Bakan Mehmet Şimşek'in acı günü! Taziye mesajları üst üste geldi
Depremi yaşayan Balıkesir’de fabrika yangını 2 işçi hayatını kaybetti Depremi yaşayan Balıkesir'de fabrika yangını! 2 işçi hayatını kaybetti
Ronaldo’ya büyük şok Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria’ya yenildi Ronaldo'ya büyük şok! Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria'ya yenildi
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
İsrail ordusu Gazze’de gazetecileri hedef aldı 5 kişi hayatını kaybetti İsrail ordusu Gazze'de gazetecileri hedef aldı! 5 kişi hayatını kaybetti
Morata Galatasaray’dan ayrıldı İşte yeni takımı Morata Galatasaray'dan ayrıldı! İşte yeni takımı
Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin trafik kazasında hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin trafik kazasında hayatını kaybetti
Deprem sonrası Balıkesir’de yaz okulları tatil edildi Deprem sonrası Balıkesir'de yaz okulları tatil edildi

21:42
Manisa Kırkağaç’ta 4 büyüklüğünde deprem
Manisa Kırkağaç'ta 4 büyüklüğünde deprem
19:53
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
19:45
Çanakkale’de zamanla yarış sürüyor Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler
Çanakkale'de zamanla yarış sürüyor! Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler
19:23
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu
19:00
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan’dan ilk sözler
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan'dan ilk sözler
09:28
Kim Milyoner Olmak İster’de Oktay Kaynarca’dan elenen yarışmacıya unutulmaz teklif
Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya unutulmaz teklif
08:48
Özcan Deniz’in annesinden şok sözler: Bana 20 bin TL değer biçti
Özcan Deniz'in annesinden şok sözler: Bana 20 bin TL değer biçti
08:19
Görüntüler vahim Depremde 250 yıllık caminin minaresi de yıkıldı
Görüntüler vahim! Depremde 250 yıllık caminin minaresi de yıkıldı
08:09
Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti
Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti
07:48
Halk otobüsü şoförü müstehcen film izlerken kadın yolcuya yakalandı
Halk otobüsü şoförü müstehcen film izlerken kadın yolcuya yakalandı
07:42
Avustralya Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıkladı
Avustralya Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 22:43:27. #7.13#
SON DAKİKA: AB'den Gazze İçin Acil Yardım Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.