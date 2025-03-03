AB'den İsrail'e Gazze Uyarısı

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Avrupa Birliği (AB), İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişlerini durdurma kararının "insani sonuçları olabileceği" konusunda uyarıda bulunarak, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanması için müzakerelerin devam etmesi çağrısı yaptı.

AB Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, İsrail hükümetinin Gazze'ye tüm insani yardım malzemelerinin girişini durdurma kararına ilişkin soruyu yanıtladı.

El Anouni, "İsrail'in Gazze'ye, insani sonuçları olabilecek tüm insani yardımları engelleme kararına ilişkin bu ateşkesin ikinci aşamasıyla ilgili müzakerelerin devam etmesi ve arabuluculara harekete geçme çağrısında bulunuyoruz." dedi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, dün, Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiğini duyurmuştu.

İnsani yardımların durdurulmasına, "anlaşmanın birinci aşamasının dün itibarıyla sona ermiş olması ve Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği görüşmelere devam edilmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taslağını kabul etmemesi" gerekçe gösterilmişti.

Hamas ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurma kararına sert tepki göstererek, bunun bir savaş suçu olduğunu ve ateşkes anlaşmasına açık bir darbe niteliği taşıdığını belirtmişti.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Anlaşmanın birinci aşamadaki esir takaslarında, İsrail hapishanelerindeki 1700'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki 25'i sağ 8'i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir teslim edildi. Ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest kaldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 1 Mart'ta sona erdi.

Anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerinin, 3 Şubat'ta başlaması gerekiyordu. İsrail basınına göre, Netanyahu ikinci aşama müzakerelerinin başlamasını engelledi.