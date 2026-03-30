AB'den İsrail'e Operasyonları Durdurma Çağrısı

30.03.2026 15:09
Avrupa Birliği, İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonlarını durdurmasını talep etti.

Avrupa Birliği (AB), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun orduya Lübnan'ın güneyinde işgali genişletme talimatı vermesinin ardından, Tel Aviv'e askeri operasyonlarını durdurması çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar Al Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AB'nin Lübnan'ın güneyindeki durumla ilgili tutumunun net olduğunu belirten Al Anouni, "İsrail, Lübnan'daki askeri operasyonlarını durdurmalıdır." dedi.

Al Anouni, İsrail'den Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesini talep ettiklerini ve tüm taraflara ateşkes anlaşmasının hükümleri ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararını tam olarak uygulamaları çağrısında bulunduklarını kaydetti.

Herhangi bir eylemin daha fazla yerinden edilmeye yol açmasından kaçınılması gerektiğinin altını çizen Al Anouni, "Çünkü sahadaki durum, özellikle insani açıdan ciddi boyuttadır." ifadesini kullandı.

Husilerin tehdit ve saldırılarına kınama

Husi güçlerinin Kızıldeniz ve ötesine yönelik tehdit ve saldırılarını şiddetle kınadıklarını dile getiren Al Anouni, "Tırmanma riski kesinlikle mevcut." dedi.

Al Anouni, Husilerin saldırılarının Yemen'i bölgesel bir savaşa sürükleme riski taşıdığına dikkati çekerek, aynı zamanda bölgedeki istikrarsızlığı artırdığını ve küresel ticaret ile seyrüsefer serbestliği üzerinde olumsuz etkiler yarattığını söyledi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in, sivil halkı korumak ve Orta Doğu'daki tırmanmayı önlemek amacıyla itidal gösterilmesi, askeri eylemlere son verilmesi ve uluslararası hukuk ile uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi çağrısına AB'nin de katıldığını belirten Al Anouni, aynı zamanda AB'nin, Yemen halkını desteklemeye ve bu bölgede istikrarı teşvik etmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Al Anouni, Husilerin saldırılarının tekrar başlamasının ardından Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini korumaya yönelik Aspides misyonunun yetkisinin değişip değişmeyeceğine ilişkin ise spekülasyon yapmak istemediğini, bu konuda şu aşamada yorum yapamayacağını kaydetti.

"Siyasi çözüm çoktan gecikti"

AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da gerginliğin tırmanmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Lahbib, "Son 48 saatte Lübnan'da 10 sağlık çalışanı ve 3 gazeteci, İsrail'in askeri operasyonları sonucu yaşamını yitirdi. Bu kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Uluslararası hukuka her zaman saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Lahbib, "Siyasi bir çözüm çoktan gecikmiştir." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor
İran hem tarih hem de adres verdi Vurmamak için tek bir şartları var İran hem tarih hem de adres verdi! Vurmamak için tek bir şartları var
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi
Yolcu uçağındaki turist İran’ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi Yolcu uçağındaki turist İran'ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
Zamanında Fenerbahçe’de oynuyordu Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor Zamanında Fenerbahçe'de oynuyordu! Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor
İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı

16:01
Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler
Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler
15:47
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
15:46
Hasbi Dede’yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
15:27
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
14:51
Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı İstediği para inanılmaz
Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı! İstediği para inanılmaz
14:38
Trump’tan İran’a yeni tehdit Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
