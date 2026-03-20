AB'den İsrail'e Sert Uyarı
AB'den İsrail'e Sert Uyarı

20.03.2026 01:43
AB liderleri, İsrail'in Filistin topraklarındaki şiddetini kınayıp tedbir alınmasını istedi.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından uygulanan şiddeti güçlü şekilde kınayarak, yasa dışı yerleşimciler ile bunları destekleyen kişi ve kuruluşlara karşı ilave kısıtlayıcı tedbirler alınması çağrısında bulundu.

Brüksel'de devam eden AB Zirvesi'nin Orta Doğu oturumunun ardından yayımlanan sonuç bildirisine göre, AB liderleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli sivillere yönelik artan yerleşimci şiddetini güçlü şekilde kınadı.

Gazze ve Batı Şeria'daki durumun, Doğu Kudüs dahil, "ciddi endişe kaynağı" olduğunu vurgulayan liderler, Hristiyan topluluklar da dahil olmak üzere Filistinli sivillere yönelik yerleşimci şiddetinin artarak sürdüğünü belirtti.

Aşırılık yanlısı yerleşimciler ile bunları destekleyen kişi ve kuruluşlara karşı ilave kısıtlayıcı tedbirler alınması çağrısı yapan liderler, İsrail'in Batı Şeria'da, Doğu Kudüs dahil, varlığını genişletmeye yönelik tek taraflı adımlarını güçlü şekilde kınayarak, İsrail hükümetine bu kararları geri alma çağrısında bulundu.

İran

Liderler, İran ve daha geniş bölgedeki gelişmelerin bölgesel ve küresel güvenliği tehdit ettiğini belirtti.

Tüm taraflara gerilimi düşürme, azami itidal gösterme, sivilleri ve sivil altyapıyı koruma, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ilkeleri ve uluslararası insancıl hukuk dahil uluslararası hukuka tam saygı çağrısı yapan liderler, bu çerçevede enerji ve su tesislerine yönelik saldırıların geçici olarak durdurulması gerektiğini ifade etti.

Çatışmaların ekonomik istikrar üzerindeki geniş kapsamlı etkilerinin yakından izlediklerini aktaran liderler, İran'ın bölgedeki ülkelere yönelik "ayrım gözetmeyen askeri saldırılarını" güçlü şekilde kınarken, etkilenen ülkelerle dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

AB liderleri, bu kapsamda, Ukrayna'nın Körfez ülkelerine hava savunması ve insansız hava araçlarına karşı sistemler konusunda destek ve uzmanlık sağlamaya hazır olmasını memnuniyetle karşıladı.

AB liderleri, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına hiçbir zaman izin verilemeyeceğini yineleyerek, Tahran yönetimine Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması kapsamındaki yasal güvence yükümlülüklerine uyması ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile tam işbirliğine yeniden başlaması çağrısında bulundu.

Liderler, ayrıca İran yönetiminden kendi halkına yönelik şiddet ve baskıyı sona erdirmesini, İran halkının evrensel insan hakları ve temel özgürlüklerine, kendi geleceğini seçme hakkı da dahil saygı göstermesini istedi.

Hürmüz Boğazı

AB liderleri bildiride bölgesel hava sahasının korunması, deniz güvenliğinin sağlanması ve seyrüsefer serbestisine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkışları engelleyen ya da seyrüseferi tehdit eden her türlü eylemi kınadı.

AB'nin denizlerde savunma amaçlı operasyonları olan ASPIDES ve ATALANTA'nın rolüne dikkati çeken liderler, bu misyonların görev yetkileri doğrultusunda daha fazla unsurla güçlendirilmesi çağrısını yaptı.

AB'nin, bölgedeki çatışmaların etkilerine karşı güvenliğini ve çıkarlarını korumayı sürdüreceğini vurgulayan liderler, AB vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması ve bölgeden güvenli şekilde ayrılabilmeleri için gerekli tüm adımların atıldığını ifade etti.

Olası göç akınları

Liderler ayrıca, çatışmanın henüz AB'ye yönelik ani göç akımlarına dönüşmediği ancak yüksek düzeyde teyakkuz ve hazırlığın korunmasının önem taşıdığını vurguladı.

AB liderleri, 2015 göç krizinden çıkarılan dersler temelinde, kontrolsüz göç hareketlerini önlemek ve Avrupa'da güvenliği korumak için diplomatik, hukuki, operasyonel ve mali araçlarını tam olarak seferber etmeye hazır olduğunu belirtti.

Lübnan

AB liderleri, Lübnan'daki artan çatışmalar ve bunun siviller üzerindeki ağır etkilerinden derin endişe duyduklarını bildirdi.

Liderler, yerinden edilme, acı ve can kayıplarına yol açan gelişmelere dikkati çekerek, gerilimin düşürülmesi, sivillerin korunması ve uluslararası hukuka saygı çağrısı yaptı.

İsrail'e hava veya kara operasyonlarıyla daha fazla tırmanmadan kaçınması ve Lübnan'ın egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulunan liderler, tüm taraflardan sivillerin ve sivil altyapının korunmasını sağlamaları ve yeni yerinden edilmelere yol açacak eylemlerden kaçınmalarını istedi.

AB liderleri ayrıca Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) sarsılmaz desteklerini yineleyerek, bu güce yönelik kabul edilemez saldırıları kınadı ve uluslararası hukukun ihlali niteliğindeki bu eylemlerin derhal sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

