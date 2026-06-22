AB'den Moldova ve Rusya'ya Diplomatik Mesajlar

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Rusya'yla doğrudan iletişim kurmak için diplomatik kanalın gerekli olduğunu belirtti.

AB Konseyi Başkanı Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, "2. AB-Moldova Zirvesi" sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Moldova ile katılım müzakerelerinde ilk fasıl kümesinin 15 Haziran'da resmen açıldığını anımsatan Costa, "Moldova halkı Avrupa'yı seçti." dedi.

Costa, Moldova'nın, aday ülke statüsü verilmesinden bu yana AB yolunda hızla kaydettiği ilerlemenin etkileyici olduğunu belirterek, Moldova'nın reform ivmesini sürdürmesi çağrısında bulundu.

Rusya'yla diplomatik kanalın açılması hakkında da konuşan Costa, "Rusya'yla konuşmak istediğimizde onları doğrudan dinleyebilmemiz gerekiyor. Bir mesaj göndermek istiyorsak, bunu da doğrudan yapabilmeliyiz." diye konuştu.

Costa, Rusya'nın barış müzakerelerine istekli olduğunu göstermediğini belirterek, bu nedenle kalıcı barış için Rusya üzerinde ekonomik baskıyı artırmaya devam ettiklerini söyledi.

Ukrayna'ya desteğin de sürdüğünü dile getiren Costa, arabulucu rolü arayışında olmadıklarını, Ukrayna'nın tarafında olduklarının açık olduğunu ifade etti.

"Moldova'nın güvenliği Avrupa'nın güvenliğidir"

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ise Moldova'nın son derece zorlu koşullar altında reformları sürdürdüğünü belirterek, "Rusya'dan gelen sürekli baskılara ve hibrit saldırılara rağmen rotanızı korudunuz." dedi.

İlk fasıl kümesinin güçlü kurumlarla ilgili olduğunu ifade eden von der Leyen, bunun güvenilir bir yargı sistemi ve hukukun üstünlüğünü kapsadığını, katılım sürecinin tamamının temelini oluşturduğunu söyledi.

Von der Leyen, güvenlik tehditleri, hibrit saldırılar ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının yol açtığı sonuçların Moldova üzerinde etkisini sürdürdüğünü kaydetti.

Dezenformasyon, enerji alanında baskı, siber saldırılar ve hava sahası ihlallerinin Moldova'nın karşı karşıya olduğu başlıca tehditler olduğunu dile getiren von der Leyen, "Bu, sizin karşı karşıya olduğunuz bir meydan okuma. Hepimizin karşı karşıya olduğu bir meydan okuma ve bunu birlikte aşacağız çünkü Moldova'nın güvenliği Avrupa'nın güvenliğidir." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, AB'nin Avrupa Barış Fonu kapsamında Moldova'ya desteğini sürdürdüğünü hatırlatarak, Moldova'nın Ukrayna'nın ardından yaklaşık 200 milyon avroyla en fazla ikili destek alan ikinci ülke olduğunu söyledi.

Moldova'nın güvenlik ihtiyaçlarına odaklanan ilave 120 milyon avroluk 2026 destek paketinin hazırlandığını belirten von der Leyen, hibrit saldırılara karşı dayanıklılığı artırmak amacıyla ise 11 milyon avro daha sağlanacağını ifade etti.

Von der Leyen, üyelik sürecinin liyakate dayalı bir süreç olduğunun altını çizerek, "Dolayısıyla Moldova'nın üzerine düşeni yerine getirmesi gerekiyor." dedi.

Üyelik sürecine destek yinelendi

Diğer taraftan 2. AB-Moldova Zirvesi sonrasında kabul edilen bildiride, tarafların Moldova'nın geleceğinin AB içinde olduğunu vurgulayarak, üyelik sürecine destek yinelendi.

Bildiride, Moldova'nın AB'ye katılım müzakerelerinde ilerleme kaydettiği, reformlarını sürdürmesi halinde mali destek ve ekonomik entegrasyonun artırılacağı belirtildi.

AB'nin Moldova'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteği teyit edilen bildiride, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını ve Moldova'ya yönelik hibrit saldırıları kınandı.

Bildiride, tarafların ayrıca enerji güvenliği, dijital dönüşüm, ulaştırma bağlantıları, güvenlik ve savunma alanlarında işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.