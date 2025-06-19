AB\'den Türkiye\'ye İnsan Hakları Uyarısı

Haber: Melis YILDIRIM

(BRÜKSEL) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Türkiye'de demokrasi alanındaki gelişmelerle ilgili, "İnsan hakları konusunda çok beklentimiz var. Demokrasi alanında, insan hakları konusunda gerileme söz konusu. Bu bizi çok endişelendiriyor" ifadelerini kullandı. Kallas, İsrail ile İran arasındaki çatışmaların ve nükleer tesislere saldırıların endişe verici olduğunu belirterek çatışmanın durdurulması için diplomatik görüşmelerin arabuluculuğunu yapmak istediklerini belirtti.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Türkiye Delegasyonu'nun basın gezisi kapsamında aralarında ANKA Haber Ajansı'nın da bulunduğu Türkiye'den gazeteciler ile Avrupa Komisyonu'nda bir araya geldi. Kallas gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin Avrupa güvenlik mimarisi içinde nasıl bir rol üstlenmesinin beklendiği, Avrupa güvenliği bağlamında Türkiye ile hangi alanlarda iş birliği yapılabileceği ve Trump yönetimiyle yaşanan fikir ayrılıklarının AB-Türkiye ilişkilerini nasıl etkileyeceği sorulan Kallas, AB'de Avrupa güvenlik ve savunma alanında aldıkları kararlar olduğunu ve 800 milyar Euroluk bir savunma fonu olduğunu söyledi. Kallas, "Bu parayı ortaklarımızla iş birliği yapmak için kullanacağız. Kendi savunma sanayimizi güçlendireceğiz. AB devletleri şimdiye dek savunma ürünlerinin yüzde 60'ını ABD'den aldı. Ukrayna'daki savaşta gördüğümüz üzere kendi savunma sanayimizi güçlendirmeye ihtiyacımız var" dedi.

"Öngörülebilir bir ortağız"

Fon kapsamında ortak alımlar yapılacağını dile getiren Kallas, "Türkiye aday ülke olarak erişebilecek. AB ile ortak projelere girebileceksiniz. Savunma ve güvenlik paktını imzalayanlar da bu projeden yararlanacak" diye konuştu. Kallas, "Biz AB olarak öngörülebilir bir ortağız. Bizimle işbirliği yapmak isteyen ortaklarımızla istikrar kurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Nükleer tesislere yapılan saldırı çok endişe verici"

Orta Doğu'daki gelişmeler ile ilgili sorular üzerine Kallas, savaşın oldukça endişe verici olduğunu belirterek, "Nükleer tesislere yapılan saldırı çok endişe verici. ABD bu savaşa çekilse de çekilmese de bölge açısından çok riskli. ABD Dışişleri Bakanı ABD'nin bu çatışmanın bir parçası olmayacağını söyledi. Ama Başkan Trump başka açıklamalar yapıyor" dedi. Kallas, çatışmanın durdurulması için diplomatik görüşmelerin arabuluculuğunu yapmak istediklerini söyledi. Belirlenen tarihler öncesinde ya İran'a yaptırım başlatacaklarını ya da başka şeylerin devreye gireceğini belirtti. Türkiye'nin bu konudaki rolüne ilişkin Kallas, " İstanbul'da birçok toplantı düzenlendi. Bu anlamda herkes Türkiye'ye minnettar" dedi.

"İnsan hakları konusunda beklentimiz var"

Kallas, Türkiye'de demokratik alandaki gelişmelere karşı AB'nin yaklaşımına dair soru üzerine, "Türkiye bir aday ülke. İnsan hakları konusunda çok beklentimiz var. Demokrasi alanında, insan hakları konusunda gerileme söz konusu. Bu bizi çok endişelendiriyor. Bunu dile getirdik. Ankara'da Dışişleri Bakanı ile görüştüğümüzde konuştum. TBMM Başkanı'na bunları anlattım" dedi. Kallas, doğru yönde bir ilerleme olmadığını gördüklerini söyledi.