AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Gazze'ye yönelik yardım konvoylarına saldırılarını kınadı - Son Dakika
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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Gazze'ye yönelik yardım konvoylarına saldırılarını kınadı

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail\'in Gazze\'ye yönelik yardım konvoylarına saldırılarını kınadı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye doğru yola çıkan insani yardım konvoylarına yönelik saldırılarını şiddetle kınadı. Borrell, Ürdün konvoyuna yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını bildirerek, İsrail'in insani yardımların güvenli şekilde bölgeye ulaşmasını sağlaması gerektiğini vurguladı.

03.05.2024 18:35
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye doğru yola çıkan insani yardım konvoylarına yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Borrell, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiçbir şeyden yoksun olmayan insanların ihtiyaç sahiplerine gıda ulaşmasını engellemesi alçaklıktır." ifadesini kullandı.

Ürdün konvoyuna yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını bildiren Borrell, Ürdün ile dayanışma mesajı verdi.

Borrell, İsrail'in insani yardımların güvenli şekilde bölgeye ulaşmasını sağlaması gerektiğini vurguladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, 1 Mayıs'ta, İsrailli Yahudi yerleşimcilerin Kerem Ebu Salim ve Erez (Beyt Hanun) Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne giden iki insani yardım konvoyuna yönelik saldırısını kınadığını bildirmişti.

Sosyal medyada yayınlanan videolarda Yahudi yerleşimcilerin yardım tırlarından un çuvallarını yere atarak parçaladıkları, unu yere saçtıkları, bazılarının ise yüksek sesle güldükleri görülmüştü.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

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