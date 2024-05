AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi: Filistin\'e uluslararası desteğin kritik önemi var

Güncel

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "gerilimin tırmandığı bir dönemde Filistin Yönetimi'ne uluslararası desteğin kritik önem taşıdığını" söyledi.

Yüksek Temsilci Borrell, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ve Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide Belçika'nın başkenti Brüksel'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Bölgede tırmanan gerilimin ortasında uluslararası toplumun Filistin Yönetimi'ni desteklemesinin kritik olduğunu ifade eden Borrell, " Gazze'deki durum kelimelerin ötesinde. İşgal altındaki Batı Şeria her an bir patlamanın eşiğinde." dedi.

Borrell, Refah ve çevresinde devam eden İsrail'in kara saldırısı ile sınırların insani yardım girişlerine kapatılmasının "vahim durumu daha da kötüleştirdiğini" vurguladı.

İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarına Uluslararası Adalet Divanının (UAD) bu saldırıları durdurması ve insani yardım için sınırları açmasını zorunlu kılan karara rağmen devam ettiğine işaret eden Borrell, "İsrail, bağlayıcı olan ve tam ve etkili bir şekilde uygulanması gereken bu emrin yürürlüğe girmesi için alınan tüm tedbirler hakkında Mahkeme'ye bir rapor sunmalıdır." diye konuştu.

"Batı Şeria'daki İsraillileri kim silahlandırıyor?"

Borrell, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Gazze'ye giden insani yardımları hedef alan saldırılarından duyduğu ciddi endişeyi dile getirerek, "Ciddi bir şekilde silahlanıyorlar ve asıl soru şu: Onları kim silahlandırıyor? ve bu saldırıların gerçekleşmesini kim engellemiyor? Bu durum, İsrail yerleşimlerinin daha önce görülmemiş bir şekilde genişlemesi ve toprak gasbı ile birleşiyor." şeklinde konuştu.

AB'nin Filistin'e desteğini yineleyen Borrell, "Ancak Filistin halkının istikrara sahip olması için daha fazlasını yapmalıyız. Bu da hem mali hem de siyasi açıdan güçlü bir Filistin Yönetimi'nin olmasına bağlıdır." ifadesini kullandı.

İki devletli çözüm için uluslararası bir çabaya ihtiyaç olduğunun altını çizen Borrell, bu amaçla bir konferans düzenlemeyi önerdi.

"On yıllardır süren bağımsızlık mücadelemiz her zamankinden daha yakın görünüyor"

Toplantının ülkesi için "oldukça kritik ve önemli bir zamanda" yapıldığını söyleyen Filistin Başbakanı Mustafa da şöyle devam etti:

"Önemli bir zaman çünkü aynı zamanda üç Avrupa ülkesinin Filistin devletini tanımak için çok ama çok önemli cesur kararlar aldığı haftaya denk geliyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda diğer 143 ülkenin Filistin'in devlet olmaya hazır olduğu yönünde oy kullanmasından sadece bir hafta sonra gerçekleşiyor. Filistin'i tanımanın artık zamanı geldi."

İnsani kayıpların her geçen gün artmaya devam ettiği Gazze ve Batı Şeria'daki vahim durumun altını çizen Mustafa, "Buna rağmen Filistinliler olarak hala umutluyuz. On yıllardır süren bağımsızlık mücadelemiz her zamankinden daha yakın görünüyor ve bu çabalar, duyurular ve toplantılar bağımsız, egemen ve yaşayabilir bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik çok önemli adımlardır." dedi.

Hükümet olarak en önemli önceliklerinin Gazze'deki halkın desteklenmesi olduğunu kaydeden Mustafa, ateşkesin olmadığı her günün insani ve maddi kayıplara yol açtığını ve bu nedenle ateşkes sağlanması çabalarının hızlandırılması gerektiğini anlattı.

Gazze'nin sivil altyapısı ve kurumlarını yeniden inşa etmeyi hedeflediklerini belirten Mustafa, böylece Gazze'yi Batı Şeria ile bütünleştirmek ve ekonomik iyileşmeye zemin hazırlamak istediklerini söyledi.

Mustafa, "Uluslararası ortaklarımıza, kurumlarımızı reforme etme, Gazze'deki halkımıza yardım etme ve devlet olma ve bölgesel barışa doğru yolculuğumuzu sürdürme çabalarımızı desteklemeleri çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

"Tek bir hükümet tarafından yönetilen tek bir Filistin istiyoruz"

Eide, Gazze'de acilen ateşkes sağlanması ve insani yardım çabalarının arttırılması gerektiğinin altını çizerek, "Ateşkese ve insani yardım çabalarına ihtiyacımız var ama aynı zamanda Filistinli yetkilileri daha iyi desteklememiz gerekiyor çünkü uzun vadede iki devletli çözümün alternatifi yok." şeklinde konuştu.

İki devletli çözümün mümkün olması için bir Filistin hükümetine ihtiyaç olduğuna işaret eden Eide, "Norveç, yakın zamanda Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkeler arasında yer alıyor. Ancak ülkeler Filistin'i tanısın ya da tanımasın, nihayetinde bir Filistin devleti olması gerektiği konusunda görüş birliği var." ifadelerini kullandı.

Eide, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te kontrolü elinde bulunduran ve bulundurabilecek Filistin Yönetimi'nin "hayatta kalmasının ve güçlenmesinin sağlanması gerektiğini" belirterek, "Tek bir hükümet tarafından yönetilen tek bir Filistin istiyoruz." dedi.