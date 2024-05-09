AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi: İsrail'in bomba atması ancak ellerinde bomba olmadığında durur - Son Dakika
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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi: İsrail'in bomba atması ancak ellerinde bomba olmadığında durur

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi: İsrail\'in bomba atması ancak ellerinde bomba olmadığında durur

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in bomba atmasının ancak ellerinde bomba olmadığında duracağını söyledi. Borrell, ABD'nin İsrail'e silah sevkiyatını durdurma kararıyla ilgili olarak 'Bombaların atılmasını önlemenin tek yolu, bombalara sahip olmamaktır' dedi. Borrell, AB'nin Orta Doğu'da yaşananlara karşı ortak tutum almak konusunda bölündüğü yorumunu yaparken, İspanya'nın pozisyonunda olmayan ülkelerin Birliğin kuruluş ilkelerine uymadığını savundu. Ayrıca, Filistin devletini tanıma girişimine İrlanda, Slovenya, Malta ve Norveç'in destek verdiği biliniyor.

09.05.2024 20:09
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "İsrail'in bomba atmasının ancak ellerinde bomba olmadığında" duracağını söyledi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Borrell, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile başkent Madrid'de yaptığı görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Borrell, ABD'nin İsrail'e silah sevkiyatını durdurma kararıyla ilgili bir soruya, "Bombaların atılmasını önlemenin tek yolu, bombalara sahip olmamaktır." yanıtını verdi.

Orta Doğu'da yaşananlara karşı ortak tutum almak konusunda AB'nin "bölündüğü" yorumunu yapan Borrell, İspanya'nın pozisyonunda olmayan ülkelerin Birliğin kuruluş ilkelerine uymadığını savundu.

Borrell, Gazze için harekete geçmeyen AB'li liderlere, "Bazı Avrupalı meslektaşlarımız 'Gazze'de çok fazla ölüm var, çok yazık!' dediğinde sorulması gereken soru şudur: Kaç kişi çok fazla? Daha fazla olmaması için harekete geçmek üzere 50 bin kişinin ölmesini mi beklememiz gerekiyor?" sözleriyle tepki gösterdi.

Bazı AB ülkelerinin Filistin devletini tanıma ihtimaline ilişkin Borrell, "Eğer birkaç ülke bu adımı atarsa, eminim daha fazlası da bunu takip edecektir. İki devletli çözüme gerçekten inananların bu konuda konuşmanın ötesine geçmesi harika bir şey." değerlendirmesi yaptı.

İspanya'nın öncülük ettiği ve lobi çalışmaları yürüttüğü Filistin devletinin tanınması girişimine İrlanda, Slovenya, Malta ve Norveç'in destek verdiği biliniyor.

İrlanda basınında çıkan haberlerde İspanya ve İrlanda'nın 21 Mayıs'ta Filistin devletini tanıyacağı iddia edilmiş, Slovenya ise Filistin devletini 13 Haziran'a kadar tanımayı planladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi: İsrail'in bomba atması ancak ellerinde bomba olmadığında durur - Son Dakika

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