 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'deki Durumu Değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'deki Durumu Değerlendirdi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'deki durumu değerlendirerek, uluslararası hukuka başvurmanın önemini vurguladı. Borrell, İsrail-Filistin çatışmasının Lübnan'a yayılmasının önlenmesi, İsrailli rehinelerin serbest bırakılması ve şiddetin sona erdirilmesi gibi önceliklere dikkat çekti. Ayrıca, Gazze'deki yerinden edilmelerin durdurulması ve insani yardımların hızlandırılması gerektiğini belirtti. Borrell, İsrail-Filistin sorununun çözülmesinin tam normalleşmeyi sağlayabileceğini ifade etti.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze\'deki Durumu Değerlendirdi
16.01.2024 - 21:01,
Abone Ol

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 3 ayı aşkın süredir İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'deki duruma ilişkin, " Ukrayna'da uluslararası hukuka başvururken, bunu Gazze'de göz ardı edemeyiz." ifadesini kullandı.

Borrell, Fransız gazetesi Le Monde için kaleme aldığı makalede, tansiyonun arttığı Orta Doğu için 3 önceliğin bulunduğunu, bunlardan ilkinin "İsrail- Filistin çatışmasının Lübnan'a yayılmasının ne pahasına olursa olsun önlenmesi" olduğunu belirtti.

İkinci önceliğin, Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin salıverilmesine yönelik müzakerelere geri dönerek Gazze'deki "felaket" durumunu hafifletmek olduğunu ifade eden Borrell, üçüncü önceliğin ise Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik şiddetin sona erdirilmesinden başlanarak "İsrail-Filistin çatışmasında çözüm yolunu açmak" olduğuna dikkati çekti.

Lübnan-İsrail sınırında çatışmaların arttığını ve iki devletin sınırlar konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararına uyması gerektiğini kaydeden Borrell, aksi takdirde "Lübnan halkının bir kez daha ağır bedel ödeyeceği" ve "İsrail-Filistin çatışmasında çözümün gecikeceği" değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, Gazze içinde nüfusun yüzde 80'inden fazlasının yerinden edildiğine işaret etti. "En önemli önceliğin" uluslararası hukuk açısından yasa dışı ve ahlaki açıdan da "kabul edilemez" olan Gazzelilerin zorla yerinden edilmesinin önlenmesi olduğunu vurguladı.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde 250 binden fazla kişinin insanlık dışı şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini belirten Borrell, yardım tırlarının Gazze'ye girişinin güvenlik gerekçesiyle yavaşlatıldığını ve bu durumun üstesinden gelinmesi gerektiğini kaydetti.

Borrell ayrıca, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bölgedeki çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, BM kuruluşunu eleştirenlere tepki gösterdi.

"Ukrayna'da uluslararası hukuka başvururken, bunu Gazze'de göz ardı edemeyiz." ifadesini kullanan Borrell, aksi takdirde uluslararası toplumda "çifte standart" eleştirilerinin yükseleceğine dikkati çekti.

Öte yandan Borrell, Gazze konusunda "siyasi bir projeye yol açmayan salt askeri çözümün yeterli olmayacağına" işaret etti.

AB Temsilcisi Borrell, İsrail ile Arap devletleri arasındaki "tam normalleşmenin" önündeki tek engelin İsrail-Filistin sorunu olduğu ve Gazze'deki "trajedinin fırsata dönüştürülebileceği" yorumunu yaptı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Avrupa Birliği, Filistin, İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'deki Durumu Değerlendirdi - Son Dakika


21:12
İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı ile görüştü
20:44
CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler
20:41
Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı
19:48
TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
19:02
SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak
18:45
Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız

Son Dakika
21:12 İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı ile görüştü
20:44 CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler
20:41 Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı
19:48 TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
19:02 SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak
18:45 Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız
17:26 Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:50 İstanbul Üsküdar'daki Ünalan Metro İstasyonu'nda intihar girişimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 21:59:57. #1.11#
SON DAKİKA: AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'deki Durumu Değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement