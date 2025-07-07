AB, Gazze'ye Yardımda Hamas İddialarını Reddetti - Son Dakika
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AB, Gazze'ye Yardımda Hamas İddialarını Reddetti

07.07.2025 15:53
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AB, İsrail'in Hamas'ın yardım kontrolü iddialarını yalanlayarak insani yardım çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun kriz hazırlığından sorumlu sözcüsü Eva Hrncirova, İsrail'in iddialarının aksine Gazze'ye giden insani yardıma Hamas tarafından el konulduğuna dair bilgi bulunmadığını söyledi.

Hrncirova, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, Gazze'ye giden insani yardım konusunda soruları yanıtladı.

Gazze'ye gönderilen insani yardıma Hamas tarafından el konulduğuna dair bir bilginin olmadığını ifade eden Hrncirova, bölgedeki durumun "felaket" ve "çok karmaşık" olduğunu belirtti.

Hrncirova, AB'nin insani yardım ortaklarının Gazze'ye erişimini sağlaması için İsrail'e çağrı yaparak, "Yürürlükte olan bir sistemimiz, Gazze'ye nasıl yardım ulaştıracağımıza dair bir altyapımız var ve bu sistem Gazze'de açlıktan ölmek üzere olan insanlara yardım etmek için derhal kullanılmalı." diye konuştu.

İnsani yardımın "özelleştirilmemesi, siyasallaştırılmaması ve çatışmanın aracı haline" gelmemesi gerektiğini kaydeden Hrncirova, bu nedenle ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"yla çalışmadıklarını söyledi.

İsrail, Gazze'ye gönderilen uluslararası insani yardımın Hamas tarafından kontrol edildiğini iddia ediyor. Sahadan gelen video görüntüleri, yardımların Filistinli aileler ve aşiretlerin öncülüğünde ulaştırıldığını gösteriyor.

"Ölüm tuzakları"

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce tırın Gazze'ye geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor.

Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım tırına ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırımı aralıksız sürüyor.

27 Mayıs'tan bu yana "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 751'e, yaralıların sayısı da 4 bin 931'e çıktı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Gazze'ye Yardımda Hamas İddialarını Reddetti - Son Dakika

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