AB, İsrail'in Batı Şeria'da arazi el koyma kararını kınadı - Son Dakika
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AB, İsrail'in Batı Şeria'da arazi el koyma kararını kınadı

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde bulunan 8 bin dönüm araziye el koyma kararını kınadı. AB Dış İlişkiler Servisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarında arazi ilan etme kararı ciddi bir ihlal olarak nitelendirildi ve İsrail hükümeti geri adım atmaya çağrıldı. Ayrıca AB, Hamas'ı da kınayarak, Hamas ile mücadelede kararlı olduğunu belirtti.

24.03.2024 12:11
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Avrupa Birliği (AB), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde bulunan 8 bin dönüm araziye el koyma kararını kınadı.

AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan yazılı açıklamada "İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in işgal altındaki Filistin topraklarında 800 hektardan fazla arazinin 'devlet arazisi' ilan edildiği yönündeki açıklamasını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bunun, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1994 yılında Oslo Anlaşmaları'nın imzalanmasından bu yana el konulan en büyük arazi olduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yerleşimler, uluslararası insancıl hukukun ciddi bir ihlalidir. Bu haftaki AB zirvesinde AB liderleri, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri daha da genişletme yönündeki kararlarını kınadı ve İsrail'i bu kararları geri almaya çağırdı."

Açıklamada ayrıca AB'nin Hamas'ı da en güçlü şekilde kınayarak, yaptırımlar ve diğer tedbirlerle Hamas'la sözlü ve fiili mücadelede kararlı olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, İsrail'in Batı Şeria'da arazi el koyma kararını kınadı - Son Dakika

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