AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Grönland için 200 milyon euroluk yatırım paketi açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Grönland için 200 milyon euroluk yatırım paketi açıkladı

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Grönland için 200 milyon euroluk yatırım paketi açıkladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Grönland'ın başkenti Nuuk'ta, bölgeyle işbirliğini güçlendirmek amacıyla 2026-2027 yıllarını kapsayan 200 milyon euroluk yatırım paketini duyurdu. Paket, eğitim, balıkçılık ve altyapıyı desteklerken, Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ile Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ortak bildiri imzaladı.

OSLO, 8 Eylül (Xinhua) -- Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Grönland'ın başkenti Nuuk'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, AB ile Grönland arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan 200 milyon euroluk yatırım paketi açıkladı.

Avrupa Komisyonu'ndan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Küresel Geçit programı ile 2026 ve 2027 yıllarında Grönland'daki yatırımlar desteklenecek.

Ziyaret sırasında von der Leyen, Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ortaklıklarını güçlendirmeye yönelik ortak bir bildiri imzaladı.

Açıklamada, bildiri ve yatırım paketinin eğitim ve balıkçılık alanlarındaki işbirliğini genişleteceği, uydu ve kablo bağlantılarını, hidroelektrik enerjiyi ve kritik hammaddeleri destekleyeceği belirtildi.

Yatırım paketi ayrıca konut koşullarının iyileştirilmesi, sürdürülebilir turizm ve küçük işletmelere yönelik destekleri de içeriyor.

Grönland'ı "stratejik bir müttefik ve güvenilir bir dost" olarak nitelendiren von der Leyen, "Grönland, AB'ye güvenebilir" ifadesini kullandı.

Paketin yeni fırsatlar yaratacağını söyleyen von der Leyen, AB'nin Grönland ve Arktik bölgesindeki varlığı ile taahhütlerini güçlendireceğini belirtti.

Grönland, Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge. ABD Başkanı Donald Trump'ın adanın ABD kontrolüne geçmesine ilişkin tekrarlanan açıklamaları, Avrupalı müttefikler arasında endişe yaratmış ve Arktik güvenliği, egemenliği ile NATO'nun bütünlüğü tartışmalarını yeniden gündeme getirmişti.

Kaynak: Xinhua

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Dış Politika, Grönland, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Grönland için 200 milyon euroluk yatırım paketi açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni OVP’de çalışma hayatını değiştirecek formüller Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği... Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...
Galatasaray’ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek Galatasaray'ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek
3 yaşındaki Mavi’nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı Sürücünün savunması isyan ettirdi 3 yaşındaki Mavi'nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı! Sürücünün savunması isyan ettirdi
Tanju Özcan’dan “2,5 milyon lira“ savunması “Cevap vermemek için 10 takla atıyor“ Tanju Özcan'dan "2,5 milyon lira" savunması! "Cevap vermemek için 10 takla atıyor"
Dursun Özbek’ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na ziyaret Dursun Özbek'ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Süper Lig’de yayıncı değişiyor Masadaki rakam tam 500 milyon dolar Süper Lig'de yayıncı değişiyor! Masadaki rakam tam 500 milyon dolar
Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede
Ekonomist Burak Köseoğlu’ndan önemli uyarılar: Altın, ABD tahvillerini geride bıraktı, petrolde 108 dolar sinyali Ekonomist Burak Köseoğlu'ndan önemli uyarılar: Altın, ABD tahvillerini geride bıraktı, petrolde 108 dolar sinyali
Melih Gökçek’in oğlu ve gelini adliyede Melih Gökçek'in oğlu ve gelini adliyede
Veyis Ateş tahliye edildi Veyis Ateş tahliye edildi

11:48
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
11:42
Bir babanın en ağır vedası 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
Bir babanın en ağır vedası! 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
11:32
Fenerbahçe’nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
11:29
OVP sonrası hesaplar değişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
OVP sonrası hesaplar değişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:10
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası DEM Parti’nin başına geçebilir
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir
11:05
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’nde yok Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yok! Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı
10:55
İstiklal Marşı’nı okuduğu için eleştirilmişti Milli voleybolcudan tokat gibi yanıt
İstiklal Marşı'nı okuduğu için eleştirilmişti! Milli voleybolcudan tokat gibi yanıt
10:53
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
10:35
Vanlı Kara Haydar’ın başını yakan görüntü
Vanlı Kara Haydar'ın başını yakan görüntü
10:23
Cübbeli Ahmet’ten itiraz geldi: İslam’a göre de caiz değil
Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil
09:57
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi başladı İşte ilk iki tur sonuçları
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi başladı! İşte ilk iki tur sonuçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 12:33:07. #7.12#
SON DAKİKA: AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Grönland için 200 milyon euroluk yatırım paketi açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement