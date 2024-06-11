AB Komisyonu Üyesi: Gazze'ye Yardımların Ulaşabilmesi İçin Sınır Kapıları Açılmalı - Son Dakika
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AB Komisyonu Üyesi: Gazze'ye Yardımların Ulaşabilmesi İçin Sınır Kapıları Açılmalı

AB Komisyonu Üyesi: Gazze\'ye Yardımların Ulaşabilmesi İçin Sınır Kapıları Açılmalı

AB Komisyonu'nun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Gazze Şeridi'ne yardımların ulaşabilmesi için sınır kapılarının açılması gerektiğini belirtti. Lenarcic, Gazze'de yaşanan acıların sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayarak, insani yardıma muhtaç durumda olan Gazze'nin sınırlarına yardımların yığıldığını ve çocukların açlıktan öldüğünü ifade etti. Lenarcic, AB'nin İsrail ve ilgili tarafları uluslararası insancıl hukuka riayet etmeye çağırdığını belirtti ve ateşkesin insani yardımların ulaştırılması ve esirlerin serbest bırakılması için gerekliliğine dikkat çekti.

11.06.2024 15:35
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Gazze Şeridi'ne yardımların ulaşabilmesi için sınır kapılarının açılması gerektiğini belirterek, "Çocuklar sadece birkaç kilometre ötede açlıktan ölürken yardımlar Gazze'nin sınırlarına yığılıyor." dedi.

Lenarcic, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen "Gazze için Acil İnsani Yardım" başlıklı konferansta yaptığı konuşmada Gazze'de "insanların çektiği acıların sona erdirilmesinin zorunlu" olduğunu ifade etti.

Gazze Şeridi'nde nüfusun büyük çoğunluğunun tamamen insani yardıma muhtaç durumda olduğuna dikkati çeken Lenarcic, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz sekiz ay boyunca insani yardım çalışanlarının, çoğu zaman kendilerini büyük riske atarak gösterdikleri tüm çabalara rağmen, Gazze'ye girmesine izin verilen yardım miktarı kabul edilemeyecek kadar düşük seviyelere inmiştir. Çocuklar sadece birkaç kilometre ötede açlıktan ölürken yardımlar Gazze'nin sınırlarına yığılıyor. Bu felaketi durdurabiliriz ve durdurmalıyız."

Bu maksatla sınır kapılarının açılması gerektiğini vurgulayan Lenarcic, "AB, masum sivillerin daha fazla kanının dökülmesini önlemek üzere İsrail ve ilgili tüm tarafları uluslararası insancıl hukuka riayet etmeye çağırır." ifadesini kullandı.

İnsani yardımların ulaştırılması ve esirlerin serbest bırakılması için ateşkese ihtiyaç olduğunu dile getiren Lenarcic, Birleşmiş Milletler (BM) personelinin de çalışmalarının kolaylaştırılması ve güvenliklerinin sağlanması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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