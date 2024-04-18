AB Komisyonu Üyesi Stella Kyriakides, Türkiye\'ye ziyaret gerçekleştirdi

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Sağlık ve Gıda Güvenliğinden sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte AB- Türkiye Yüksek Düzeyli Sağlık Diyaloğu Toplantısı'na katılmak üzere bugün Ankara'da. Toplantıda sınır aşan sağlık tehditleri, kanserle mücadele, tedavisi ve bakımı, ruh sağlığı ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasında iş birliği gibi sağlık alanındaki ortak öncelikleri ve karşılıklı ilgi alanına giren konular ele alınacak.

AB Komisyonu'nun Sağlık ve Gıda Güvenliğinden sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Sağlık Diyaloğu Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya geldi. AB-Türkiye Delegasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre toplantıda, sınır aşan sağlık tehditleri, kanserle mücadele, tedavisi ve bakımı, ruh sağlığı ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasında işbirliği gibi sağlık alanındaki ortak öncelikleri ve karşılıklı ilgi alanına giren konular ele alınacak. Toplantı, Kasım 2021'de açılış toplantısı ardından yapılan ikinci Diyalog toplantısı olacak.