Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Sağlık ve Gıda Güvenliğinden sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte AB- Türkiye Yüksek Düzeyli Sağlık Diyaloğu Toplantısı'na katılmak üzere bugün Ankara'da. Toplantıda sınır aşan sağlık tehditleri, kanserle mücadele, tedavisi ve bakımı, ruh sağlığı ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasında iş birliği gibi sağlık alanındaki ortak öncelikleri ve karşılıklı ilgi alanına giren konular ele alınacak.
AB Komisyonu'nun Sağlık ve Gıda Güvenliğinden sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Sağlık Diyaloğu Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya geldi. AB-Türkiye Delegasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre toplantıda, sınır aşan sağlık tehditleri, kanserle mücadele, tedavisi ve bakımı, ruh sağlığı ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasında işbirliği gibi sağlık alanındaki ortak öncelikleri ve karşılıklı ilgi alanına giren konular ele alınacak. Toplantı, Kasım 2021'de açılış toplantısı ardından yapılan ikinci Diyalog toplantısı olacak.
Son Dakika › Güncel › AB Komisyonu Üyesi Stella Kyriakides, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından düzenlenen İklim Değişikliği Afet Yönetimi Projesi Kapanış Konferansı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konferansta, iklim değişikliği ile mücadelede uluslararası işbirliğinin önemi vurgulandı ve 2053 hedeflerine ulaşmak için daha fazla çalışma gerektiği belirtildi. Ayrıca, Türkiye'nin farklı meteorolojik afetlere hazır olması gerektiği vurgulandı ve iklim değişikliğinin neden olduğu afetlere karşı önlemler alındığı ifade edildi.
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, M.A. yönetimindeki motosiklet ile sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.A. ve motosiklette bulunan E.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Aksaray'da estetik operasyonları ameliyat gibi göstererek kamuyu yüksek miktarda zarara uğrattığı iddia edilen doktor ile 2 kişi tutuklandı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonucunda, doktorun estetik operasyonları sağlık ameliyatı gibi göstererek haksız şekilde para talep ettiği ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 aylık çalışmanın ardından doktor ve iş yeri sahibi 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, tutuklanarak adliyeye sevk edildi.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde düzenlenen Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde üst üste 3 kez şampiyon olan İbrahim Bölükbaşı, 2021'de altın kemer almayı hak etti. Ancak müsabakaların 2020'de Kovid-19 nedeniyle durdurulması sebebiyle ödülü verilmemişti. Sporcu, durumu yargıya taşıdı ve altın kemerin kendisine verilmesi kararı çıktı. Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, noter huzurunda Bölükbaşı'na ödülünü teslim etti. Bölükbaşı, altın kemeri çocuklarının eğitimi için kullanacağını belirtti.
Pütürge Belediye Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Belediye Başkanı Mikail Sülük başkanlığında ilk kez toplandı. Meclis üyelerinin görev dağılımı yapıldı ve yeni dönemde yapılacak projeler hakkında bilgi verildi.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Samsun Şubesi yönetimi, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Ziyarette, şubenin faaliyetleri hakkında bilgi verildi ve sporun birleştirici yönü vurgulandı. Vali Tavlı, Samsun'un doğal ve kültürel güzelliklerini spor turizmiyle tüm dünyaya tanıtmak istediklerini belirtti.
Kocaeli Valiliği tarafından başlatılan Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) Projesi kapsamında Gölcük ilçesinde dönem sonu galası düzenlendi. Gölcük Kazıklı Kervansarayı'nda gerçekleşen programa Vali Seddar Yavuz da katıldı. Vali Yavuz, Türk kültürünün sevgi medeniyeti olduğunu vurgulayarak, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Programda öğrencilerin hazırladığı halk oyunu gösterisi de büyük beğeni topladı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan (Saha Cumhuriyeti) ile ilişkilerinin dinamik bir şekilde geliştiğini söyledi. Tokayev, Yakutistan Başkanı Aysen Nikolayev'i kabul ederek, karşılıklı ticaret hacmindeki artışın bu ilişkilerin bir göstergesi olduğunu belirtti. Yakutistan Günleri etkinliği kapsamında düzenlenen görüşmede tarım, madencilik, dijitalleşme ve turizm alanlarında işbirliği konuları ele alındı.
Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B., İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eruh ilçesinde yakalandı. H.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İzmir'de Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Alaçatı Ot Festivali'nin ilk gününde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli stantları ziyaret etti. Festivalde birçok etkinlik düzenlenirken, Tugay ve Denizli festivalin önemine vurgu yaparak desteklerini sürdüreceklerini belirtti.
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