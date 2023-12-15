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AB Liderleri Genişleme Konusunda Anlaştı, Gazze'de Ateşkes Uzlaşması Sağlanamadı - Son Dakika
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AB Liderleri Genişleme Konusunda Anlaştı, Gazze'de Ateşkes Uzlaşması Sağlanamadı

Avrupa Birliği liderleri, genişleme konusunda önemli kararlar alırken, Gazze'de ateşkes konusunda uzlaşamadı. AB liderleri, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan ile ilgili kararlar alırken, Gazze'deki ateşkes çağrısı konusunda farklı görüşler ortaya çıktı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, İsrail'in güvenliğinin garanti altına alınması ve esirlerin serbest bırakılması çağrısını yineledi. Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetiyle ilgili ise fikir birliği sağlanamadı.

AB Liderleri Genişleme Konusunda Anlaştı, Gazze\'de Ateşkes Uzlaşması Sağlanamadı
15.12.2023 - 19:35,  Güncelleme: 19:36
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Avrupa Birliği (AB) liderleri, yılın son zirvesinde, Birliğin genişlemesi konusunda önemli kararlar alırken, Gazze'de ateşkes konusunda uzlaşamadı.

AB'nin 27 ülkesinden liderler, iki günlük toplantıda Brüksel'de bir araya geldi.

Geçen sene adaylık statüsü alan Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerine başlama kararı alan liderler, yine geçen yıl üyelik perspektifi verilen Gürcistan'a "adaylık" statüsü verdi.

Gazze'deki ateşkes çağrısı konusunda ne tutum alacağı merak edilen liderler, 7 Ekim'den sonraki 3. zirve toplantılarında yine bu konuda uzlaşamadı.

Zirveden sonra basına açıklamalarda bulunan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, üye ülkeler arasında İsrail'in güvenliğinin garanti altına alınması konusunda güçlü bir fikir birliği olduğuna işaret etti, esirlerin karşılıksız salınması çağrısını yineledi.

"İsrail'in kendini savunma hakkını uluslararası hukuka uygun olarak kullanması gerektiğini de tekrarlıyoruz." diyen Michel, Gazze'de ateşkes çağrılarına ilişkin şunları kaydetti:

"Bazı üyeler arasında çatışmalara verilecek ara ile ilgili farklı hisler var. Bir kısmı 'insani duraklama' ve bir kısmı 'insani bir ateşkes' istiyor. Ama temel noktalar olan daha fazla insani yardım taahhüdü ve iki devletli çözüme yönelik siyasi sürece bağlılık herkes tarafından kabul edildi."

Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetiyle ilgili de görüş birliği yok

Zirvede, Belçika'nın gündeme getirdiği Batı Şeria'da şiddete başvuran yerleşimcilere yaptırımlar uygulanması konusunda da fikir birliği çıkmadı.

Michel, bazı üye devletlerin, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin, Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik artan saldırılarını kınamak gerekliliğini dile getirdiğini aktardı.

AB Konseyi Başkanı Michel, antisemitizm ile her türlü hoşgörüsüzlük, ırkçılık, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığına karşı mücadeleye olan bağlılığı vurguladı.

Müslüman karşıtı nefretle mücadeleyi zikretmemesi dikkati çeken Michel, liderlerin Türkiye ile ilişkiler konusunu ilerisi için gündemlerine aldıklarını ifade etti.

"Siyasi bir çözüm ihtimali olmadıkça barış olamaz"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuşmasında, "hem İsrail hem Filistin tarafının" sivillerin hayatını korumak için elinden geleni yapması gerektiğini belirterek, Hamas'ın tüm esirleri serbest bırakması gerektiğine işaret etti.

AB Komisyonunun önceliğinin Gazze'ye mümkün olduğunca daha fazla yardım göndermesi olduğunu belirten von der Leyen, "Hem İsrailliler hem de Filistinliler için siyasi bir çözüm ihtimali olmadıkça barış olamaz." dedi. Von der Leyen, iki devletli çözüme dikkati çekti.

Von der Leyen, bir Filistin devletinin yönetim yapısında Hamas'ın bulunamayacağını belirterek, "Hem Gazze'yi hem de Batı Şeria'yı reforme edilmiş bir Filistin otoritesi yönetmelidir. İsrail'in, Gazze'de orta veya uzun vadede askeri varlığı olamaz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA
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Avrupa Birliği, Ukrayna, İsrail, Gazze, Son Dakika

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