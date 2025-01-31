AB, Refah Sınır Kapısı'nda Görev Başlattı

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Avrupa Birliği'nin (AB) Gazze ile Mısır arasında bulunan Refah Sınır Kapısı'ndaki sivil sınır yardım misyonu, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından yeniden göreve başladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, X hesabından yaptığı paylaşımda, Refah'taki AB Sınır Yardım Misyonunun (EUBAM) yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu.

Kallas, "AB'nin sivil sınır misyonu, Filistinliler ve İsraillilerin talebi üzerine bugün Refah Sınır Kapısı'nda konuşlanıyor. Bu misyon Filistinli sınır personelini destekleyecek ve tıbbi bakıma ihtiyacı olanlar da dahil olmak üzere Gazze'den bireylerin geçişine izin verecek." ifadesini kullandı.

Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun işgali nedeniyle aylardır kapalıydı.

Brüksel'de 27 Ocak'ta düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısında, Filistin ve İsrail tarafının daveti ve Mısır'ın onayının ardından misyonun yeniden faaliyete geçirilmesine karar verilmişti.