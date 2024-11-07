AB Ülkeleri Moldova’ya Destek Verdi

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Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, Romanya ve İngiltere liderleri ile Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı'nın, Moldova'ya olan "sarsılmaz desteklerini" yeniden teyit ettikleri bildirildi.

Budapeşte'deki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi çerçevesinde, 6 ülke ve AB liderlerinin, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu ile bir araya geldiği belirtildi.

İtalya Başbakanlığının paylaştığı görüşmenin ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, "Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, Romanya, İngiltere liderleri, Avrupa Konseyi Başkanı ve Avrupa Komisyonu Başkanı olarak, Budapeşte'deki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi marjında Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile yapılan görüşmenin ardından Moldova'ya olan sarsılmaz desteğimizi yeniden teyit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun yüksek bir katılımla ikinci dönem için yeniden seçildiği, özgür ve adil seçimlerin başarılı bir şekilde düzenlenmesiyle Moldova halkının demokrasiye, özgürlüğe ve hukukun üstünlüğüne bağlılığını takdir ediyoruz. Ayrıca Moldova'nın anayasasında AB üyeliğini güvence altına alan referandum sonucunu da memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi yer aldı.

"Moldova'nın barış, refah ve istikrar arayışında yanındayız ve Moldova'nın özgür ve demokratik bir Avrupa'da hak ettiği yeri teyit ediyoruz." denilen ortak açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu başarılar, Moldova'nın demokratik kurumlarını ve seçim sürecinin bütünlüğünü baltalamayı amaçlayan benzeri görülmemiş saldırılar ve dış müdahalelere rağmen gerçekleşmiştir. Seçim sonuçlarını manipülasyon, yolsuzluk ve oy satın alma gibi yöntemlerle değiştirmeye yönelik belgelenmiş girişimleri şiddetle kınıyoruz. Moldova'nın Rusya'nın istikrarsızlaştırma çabalarını engellemedeki başarısını memnuniyetle karşılıyoruz ve direncini desteklemeye devam edeceğiz. Moldova'nın anayasasına uygun olarak egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasına destek verme konusundaki ortak kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz."

Moldova'da Batı yanlısı Cumhurbaşkanı Maya Sandu, 4 yıl aradan sonra 3 Kasım'da yapılan seçimde yeniden zafer elde ederek Cumhurbaşkanlığı görevinde ikinci dönemine başlamıştı.