AB, Yemen\'deki Husilere Karşı Misyon Başlatabilir

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarıyla mücadeleye yönelik AB misyonunun 17 Şubat'ta başlayabileceğini duyurdu.
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB ülkelerinin savunma bakanlarıyla düzenlenecek toplantı öncesi basına yaptığı açıklamada "Komutayı hangi ülkenin alacağına, karargahın nerede olacağına, üye ülkelerin hangi donanma varlıklarını sağlayacağına karar vermeliyiz." ifadesini kullandı.
Savunma bakanlarıyla bugün yapılacak toplantıda misyonun teknik detaylarına karar verilmesini umduğunu belirten Borrell, Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemilere saldırılarının küresel ekonomiye zarar verdiğini dile getirdi.
Borrell, "Tüm (AB) üye devletler katılmaya istekli olmayacaktır ancak hiç kimse engel de olmayacaktır. Katılmak istemeyenler sadece kenara çekilmek zorunda kalacak. (Karar mekanizmasında) Çok hızlı olacağız, umarım önümüzdeki ayın 17'sinde misyon başlatılabilir." dedi.
AB misyonunun "koruyucu" anlamına gelen "Aspides" olacağını açıklayan Borrell, misyonun amacının gemilere yönelik saldırıların önlenmesi ve gemilerin korunması olduğunu kaydederek, Husilere karşı herhangi bir eyleme dahil olunmayacağını vurguladı.
Kızıldeniz'deki AB misyonuna katkı yapması beklenen ülkeler arasında Fransa, Almanya, Yunanistan, Hollanda, İtalya ve Belçika'nın adı geçerken İspanya misyona dahil olmayacağını açıklamıştı.
Kızıldeniz'deki durum
İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
Kızıldeniz'deki olaylar, uluslararası konteyner taşımacılığı fiyatlarında büyük artışa yol açtı. Kızıldeniz'deki blokajdan en olumsuz etkilenenler arasında AB ülkeleri de bulunurken Avrupa'daki birçok otomotiv fabrikasının tedarik sorunları yüzünden üretimi durdurduğu bildirilmişti.
Süper Lig ekibi Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu. Ayrıca, Mbaye Niang'ın sözleşmesi de feshedildi ve oyuncunun İtalyan ekibi Empoli'ye transfer olması bekleniyor. Bu ayrılıklarla birlikte Adana Demirspor'da devre arası transfer döneminde toplamda 6 oyuncu takımdan ayrılmış oldu.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirdiği proje kapsamında, dar gelirli ve sosyal destek alan 1.371 konutun doğalgaz dönüşümünü tamamladı. İlk etapta Mevlana Müzesi çevresindeki 1.108 konutun dönüşümünü gerçekleştiren belediye, ikinci etapta şehir merkezinde ikamet eden 263 konutun daha dönüşümünü tamamladı. Projenin üçüncü etap çalışmaları da devam ediyor. Aileler, bu dönüşümle birlikte yaşam kalitelerinin arttığını belirtiyor.
Galatasaray'da forma giyen ve zaman zaman taraftarlardan büyük eleştiri alan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun 3-3 biten maçta Manchester United'a attığı gol, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının en güzel golü seçildi.
Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yankıları sürüyor. TBMM'deki oturumda kürsüye çıkan CHP'li Günaydın, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un kararı okumamış olmasına atıfta bulunarak Bekir Bozdağ'a sert çıktı.
Zafer Partisi'nde 31 Mart yerel seçimleri için aday belirleme çalışmaları sürerken Diyarbakır ve Şırnak adayları kesinleşti. Mahmut Tatar, Diyarbakır Belediye başkan adayı olurken kızı Beyza Tatar ise Şırnak'tan aday gösterildi. Tatar ailesi daha önce de farklı partilerden Şırnak'ta milletvekili adayı olmuştu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili, ''Sizin korkularınızı hızlıca gidermek için 'Yarısı büyükşehirden.
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için Londra'ya taşınacakları söylentisini yalanladı.
MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 55 belediye başkan adayını daha açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkan Adayı Ahmet Keleş oldu. MHP ayrıca Bilecik'in Söğüt, Yozgat'ın Aydıncık, Çandır, Çayıralan, Kadışehri, Sarıkaya, Yenifakılı, Düzce'nin Yığılca ilçesi belediye başkan adayları ile Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Karaman, Kırıkkale, Karabük ve Kırşehir'e bağlı 46 belde belediye başkan adayını da belirledi.
Son Dakika › Güncel › AB, Yemen'deki Husilere Karşı Misyon Başlatabilir - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?