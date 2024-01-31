AB, Yemen\'deki Husilere Karşı Misyon Başlatabilir

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarıyla mücadeleye yönelik AB misyonunun 17 Şubat'ta başlayabileceğini duyurdu.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB ülkelerinin savunma bakanlarıyla düzenlenecek toplantı öncesi basına yaptığı açıklamada "Komutayı hangi ülkenin alacağına, karargahın nerede olacağına, üye ülkelerin hangi donanma varlıklarını sağlayacağına karar vermeliyiz." ifadesini kullandı.

Savunma bakanlarıyla bugün yapılacak toplantıda misyonun teknik detaylarına karar verilmesini umduğunu belirten Borrell, Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemilere saldırılarının küresel ekonomiye zarar verdiğini dile getirdi.

Borrell, "Tüm (AB) üye devletler katılmaya istekli olmayacaktır ancak hiç kimse engel de olmayacaktır. Katılmak istemeyenler sadece kenara çekilmek zorunda kalacak. (Karar mekanizmasında) Çok hızlı olacağız, umarım önümüzdeki ayın 17'sinde misyon başlatılabilir." dedi.

AB misyonunun "koruyucu" anlamına gelen "Aspides" olacağını açıklayan Borrell, misyonun amacının gemilere yönelik saldırıların önlenmesi ve gemilerin korunması olduğunu kaydederek, Husilere karşı herhangi bir eyleme dahil olunmayacağını vurguladı.

Kızıldeniz'deki AB misyonuna katkı yapması beklenen ülkeler arasında Fransa, Almanya, Yunanistan, Hollanda, İtalya ve Belçika'nın adı geçerken İspanya misyona dahil olmayacağını açıklamıştı.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

Kızıldeniz'deki olaylar, uluslararası konteyner taşımacılığı fiyatlarında büyük artışa yol açtı. Kızıldeniz'deki blokajdan en olumsuz etkilenenler arasında AB ülkeleri de bulunurken Avrupa'daki birçok otomotiv fabrikasının tedarik sorunları yüzünden üretimi durdurduğu bildirilmişti.