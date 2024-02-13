ABD Başkanı Biden, İsrail\'in Gazze saldırılarına karşı çıktı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında çok fazla sayıda Filistinli sivilin öldürüldüğüne işaret ederek, İsrail'in kapsamlı ve kabul edilebilir bir plan yapmadan Refah'a girmesine karşı olduklarını söyledi.
ABD Başkanı Biden, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşmesinin ardından Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.
Gazze'de ve Orta Doğu'daki güncel gelişmeleri kapsamlı şekilde ele aldıklarını kaydeden Biden, Kral ile aralarında yakın ve samimi bir ilişki olduğunu ve iki ülke arasında da ortak çıkarlara dayalı güçlü bir ilişki olduğunu anlattı.
İsrail'in Gazze'deki saldırılarına işaret eden Biden, "Son 4 aydır devam eden savaşta Filistin halkı hayal bile edilemeyecek acılar ve kayıplar yaşadı. Bu çatışmada çok fazla, 27 binden fazla, masum Filistinli sivil öldürüldü ki bunların içinde binlerce çocuk da var." şeklinde konuştu.
Yüz binlerce Filistinlinin gıda, su ve diğer temel ihtiyaçlarına erişimlerinin olmadığını kaydeden Biden, "Pek çok aile, sadece tek bir değil çok sayıda yakınını kaybetti ve onlar için yas bile tutamıyor, onları gömemiyor çünkü bunu yapmak güvenli değil. Bu yürek burkan bir durum. Gazze'deki her bir masum hayatın kaybı bir trajedidir." dedi.
ABD, 6 hafta sürecek bir insani ara üzerinde çalışıyor
Öte yandan ABD Başkanı, bölgedeki müttefik ülkelerle İsrail ile Hamas arasında en az 6 hafta sürebilecek bir insani ara üzerinde çalıştıklarını ve bu arada hem rehine değişimi hem de Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.
Biden'dan Refah uyarısı
Biden, İsrail'in iyi yapılandırılmış bir plan olmaksızın Refah'a girmemesi gerektiği yönündeki sözlerini tekrarlayarak, 1 milyondan fazla insanın sığındığı Refah'taki sivillerin korunması gerektiğini vurguladı.
Biden, "Gazze'de pek çok insan yerlerinden edildi hem de birkaç kez, kuzeyden güneye indiler ve şimdi orada sıkıştılar, bu insanların korunması gerekir. Filistinlilerin, Gazze'de yerlerinden edilmesine karşıyız." şeklinde konuştu.
Kral Abdullah'tan acil ateşkes çağrısı
Ürdün Kralı 2. Abdullah da Gazze'deki durumun artık sürdürülemez bir insani krize dönüştüğünü kaydetti.
"Refah'ta bir İsrail saldırısını kaldıramayız, bunun bir başka insani yıkım yaratacağı kesindir." diyen Kral Abdullah, "Derhal kalıcı bir ateşkese ihtiyacımız var, bu savaş son bulmalı." ifadelerini kullandı.
Gazze'ye acil şekilde insani yardım ulaştırılması gerektiğinin de altını çizen Kral Abdullah, bu konuda ve rehine takası anlaşması konusunda ABD ve bölge ülkeleriyle çalıştıklarını belirtti.
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