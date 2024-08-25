ABD Büyükelçisi: ABD, 15 Temmuz'da Türkiye'yi desteklemekte yavaş davrandı - Son Dakika
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ABD Büyükelçisi: ABD, 15 Temmuz'da Türkiye'yi desteklemekte yavaş davrandı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye'yi desteklemekte yavaş davrandıklarını ifade etti. Flake, Türkiye'nin ABD'ye F-16 satışı, darbe girişimi ve Gazze'deki durumda oynadığı rol hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, Türkiye'nin vazgeçilmez bir ortak olduğunu vurguladı ve ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

25.08.2024 03:51
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, ülkesinin, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hükümeti desteklemekte yavaş davrandığını ifade etti.

3 yıllık görev süresi 1 Eylül'de sona erecek olan Flake, Politico dergisine yaptığı açıklamada, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi ve İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki durum da dahil çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümeti desteklemekte yavaş davrandığını belirten Flake, "O dönemde ABD Başkanı Barack Obama'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramadığına ama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aradığına dair eleştiriler vardı. Bu, bizi bir süre rahatsız etti." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 1 Ağustos 2024'te ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren rehine takası sürecindeki rolüne işaret eden Flake, "Lojistiği Türkler yaptı. 7 ülke, 7 uçak Ankara'ya geldi ve gerçekten harika bir iş çıkardılar. Bu sefer söylenen şuydu; ABD Başkanı Joe Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı teşekkür etmek için aradı ama Putin aramadı. Bir tersine dönüş yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.

Flake, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin de Türkiye gibi bölgesel aktörler garantör olarak veya Gazze'nin yeniden inşasında rol oynamadan Gazze'deki duruma uzun vadeli bir çözüm hayal etmenin zor olduğunu vurguladı.

"Türkiye, vazgeçilmez ortak" vurgusu

Flake, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay verme sürecinde Ankara'ya yönelik F-16 satışı için ABD'li senatörler Ben Cardin, Jim Risch, Michael McCaul, Gregory Meeks ile telefon görüşmeleri yaptığını ve onları ikna ettiğini belirtti.

"Türkiye'nin vazgeçilmez bir ortak olduğunu bilen iyi niyetli insanların varlığına" dikkati çeken Flake, "Dünya barış içindeyken Türkiye sadece coğrafi olarak önemli bir konumda ama dünya bir çalkantı içindeyse Türkiye o zaman çok daha önemli." ifadesini kullandı.

Flake, bir sonraki ABD büyükelçisine şu tavsiyelerde bulundu:

"Bu ilişkiyi geliştirmek için her cephede çalışmaya devam edin. Çünkü şunu söyleyebilirim ki Türkiye vazgeçilmez bir müttefik ve biz onlara her zaman böyle davranmadık. Fakat öyleler ve büyüyen bir bölgesel güç. NATO'da bizden sonra en büyük ikinci orduya sahipler. Bunu geliştirmek için elimizden geleni yapmalıyız."

Kaynak: AA

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