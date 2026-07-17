ABD'de Yabancı Öğrencilere Vize Süresine Sınır Getirildi - Son Dakika
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ABD'de Yabancı Öğrencilere Vize Süresine Sınır Getirildi

ABD\'de Yabancı Öğrencilere Vize Süresine Sınır Getirildi
17.07.2026 10:30
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ABD, yabancı öğrencilerin vize süresini 4 yıl ile sınırladı, statü süresi uygulamasını sonlandırdı.

WASHINGTON, 17 Temmuz (Xinhua) -- ABD İç Güvenlik Bakanlığı, yabancı öğrenciler ve değişim programı katılımcılarına verilen vizelere süre sınırlaması getirileceğini, federal düzeyde bir uzatma tanınmadığı sürece bu öğrencilerin ülkede yasal kalış süresinin 4 yılla sınırlandırılacağını duyurdu.

Bakanlığın perşembe günü internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Göçmen olmayan öğrenciler (F vizesi) ve değişim programı katılımcıları (J vizesi), 4 yıllık azami süreyi aşmamak kaydıyla kendi programlarının süresi boyunca ülkede kalabilecek" denildi.

Nihai düzenlemeyle, "yabancı öğrencilerin, değişim programı katılımcılarının ve diğer kişilerin rutin hükümet denetimi olmaksızın süresiz olarak ABD'de kalmalarına olanak tanıyan 'statü süresi' uygulamasındaki boşluğun resmen ortadan kaldırıldığı" ifade edildi.

Statü süresi uygulaması, yabancı uyrukluların ülkeden ayrılması için belirli bir tarih koymak yerine, bu kişilerin vize amaçlarını aktif şekilde sürdürdükleri müddetçe ABD'de kalmalarına izin veriyor.

"Güncelliğini yitirmiş statü süresi sistemi, neredeyse yarım asırdır ulusal güvenliği tehlikeye atmış ve göçmenlik sahtekarlığına elverişli bir ortam yaratmıştır" diyen ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, binlerce yabancı öğrenciyi ABD göçmenlik sistemini suistimal etmekle suçladı.

ABD merkezli Uluslararası Eğitimciler Birliği (NAFSA) Yönetici Direktörü ve CEO'su Fanta Aw ise kararı, "uzun süredir etkin şekilde işleyen sisteme belirsizlik, bürokrasi ve korku getiren yanlış ve gereksiz bir politika değişikliği" diye niteledi.

Aw, "Bu karar, dünyanın en parlak öğrencileri ve akademisyenleri açısından ABD'nin artık daha az misafirperver, daha az öngörülebilir ve taahhütlerine daha az bağlı hale geldiğini gösteriyor" dedi.

Kaynak: Xinhua

Politika, Güncel, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Yabancı Öğrencilere Vize Süresine Sınır Getirildi - Son Dakika

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