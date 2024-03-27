ABD'de Yük Gemisi Çarpması Sonucu Köprü Yıkıldı, 6 İşçi Hayatını Kaybetti

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ABD'nin Maryland eyaletinde yük gemisinin çarpması sonucu yıkılan Francis Scott Key Köprüsü'nden nehre düşen 8 kişiden 2'si kurtarılırken, ulaşılamayan 6'sının öldüğünün tahmin edildiği bildirildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, emniyet yetkilileri, yük gemisinin dün yerel saatle 01.30 civarında Francis Scott Key Köprüsü'nün kolonlarından birine çarpması sonucu yıkılmasıyla Patapsco Nehri'ne düşen 8 inşaat işçisinden halen bulunamayan 6'nın yaşadığına dair umutların tükendiğini duyurdu.

Sahil koruma biriminden Shannon Gilreath, akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, nehir suyu soğukluğunu ve kazanın üzerinden geçen sürenin uzunluğunu gerekçe göstererek, "Gelinen noktada, bu kişilerden hiçbirini canlı bulacağımızı düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

Yetkililer, 6 işçiyi arama çalışmalarının dalgıçlarla sürdürüleceğini kaydetti.

İşçilerin çalıştığı şirketin yöneticilerinden Jeffrey Pritzker, işçilerin kaza sırasında köprünün orta kısmında çalıştıklarını belirterek, güvenliğe büyük önem verdiklerini ancak köprünün yıkılmasını öngöremediklerini vurguladı.

Öte yandan, köprüye çarpan Singapur bandıralı Dali adlı yük gemisinde bulunan 22 mürettebatın tamamı sağ kurtarıldı.

Maryland Eyaleti Valisi Wes Moore, basına yaptığı açıklamada, 1977'de inşa edilen köprünün durumunun yönetmeliklere uygun olduğunu kaydetti.

Bu arada, gemilere dair bilgi paylaşımı yapılan Equasis sitesindeki verilere göre, Dali'nin 2016'da Belçika'nın Antwerp Limanı'nda bir kazaya karıştığı, daha sonra yapılan incelemede geminin tahrik gücü ve yardımcı makinesiyle ilgili eksiklikler bulunduğunun tespit edildiği ortaya çıktı.

Ayrıca, yük gemisinin köprüye çarpmadan kısa süre önce yardım çağrısında bulunduğu, bu sayede Baltimore yetkililerinin köprüye daha fazla araç girmesini engellediği öğrenildi.

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü'ne dün yerel saatle 01.30 civarında büyük bir kargo gemisi çarpmış, çarpmanın ardından gemide yangın çıkmıştı.

Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün büyük bir kısmı çarpma sonucu çökerken, köprü üzerindeki birçok araç Patapsco Nehri'ne düşmüştü.

Maryland Ulaşım Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Francis Scott Key Köprüsü'ne çıkan tüm yolların çift taraflı trafiğe kapalı olduğu bildirilmişti.

Kazanın ardından eyalette acil durum ilan edilmiş, arama kurtarma ekipleri kaza sırasında köprüde onarım işleri yapan 8 inşaat işçisinden 2'sini kurtarmıştı.