ABD'de Yük Gemisi Çarpması Sonucu Köprü Yıkıldı, 6 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'de Yük Gemisi Çarpması Sonucu Köprü Yıkıldı, 6 İşçi Hayatını Kaybetti

ABD'nin Maryland eyaletinde bir yük gemisinin çarpması sonucu Francis Scott Key Köprüsü yıkıldı. Köprüden nehre düşen 8 inşaat işçisinden 2'si kurtarılırken, 6 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Sahil koruma birimi yetkilileri, kayıp işçilerin bulunma umutlarının tükendiğini açıkladı. Yük gemisinde bulunan mürettebat ise sağ kurtarıldı. Köprünün durumu yönetmeliklere uygun olduğu belirtilirken, geminin daha önce bir kaza geçirdiği ve eksiklikler tespit edildiği ortaya çıktı.

27.03.2024 12:13  Güncelleme: 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Maryland eyaletinde yük gemisinin çarpması sonucu yıkılan Francis Scott Key Köprüsü'nden nehre düşen 8 kişiden 2'si kurtarılırken, ulaşılamayan 6'sının öldüğünün tahmin edildiği bildirildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, emniyet yetkilileri, yük gemisinin dün yerel saatle 01.30 civarında Francis Scott Key Köprüsü'nün kolonlarından birine çarpması sonucu yıkılmasıyla Patapsco Nehri'ne düşen 8 inşaat işçisinden halen bulunamayan 6'nın yaşadığına dair umutların tükendiğini duyurdu.

Sahil koruma biriminden Shannon Gilreath, akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, nehir suyu soğukluğunu ve kazanın üzerinden geçen sürenin uzunluğunu gerekçe göstererek, "Gelinen noktada, bu kişilerden hiçbirini canlı bulacağımızı düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

Yetkililer, 6 işçiyi arama çalışmalarının dalgıçlarla sürdürüleceğini kaydetti.

İşçilerin çalıştığı şirketin yöneticilerinden Jeffrey Pritzker, işçilerin kaza sırasında köprünün orta kısmında çalıştıklarını belirterek, güvenliğe büyük önem verdiklerini ancak köprünün yıkılmasını öngöremediklerini vurguladı.

Öte yandan, köprüye çarpan Singapur bandıralı Dali adlı yük gemisinde bulunan 22 mürettebatın tamamı sağ kurtarıldı.

Maryland Eyaleti Valisi Wes Moore, basına yaptığı açıklamada, 1977'de inşa edilen köprünün durumunun yönetmeliklere uygun olduğunu kaydetti.

Bu arada, gemilere dair bilgi paylaşımı yapılan Equasis sitesindeki verilere göre, Dali'nin 2016'da Belçika'nın Antwerp Limanı'nda bir kazaya karıştığı, daha sonra yapılan incelemede geminin tahrik gücü ve yardımcı makinesiyle ilgili eksiklikler bulunduğunun tespit edildiği ortaya çıktı.

Ayrıca, yük gemisinin köprüye çarpmadan kısa süre önce yardım çağrısında bulunduğu, bu sayede Baltimore yetkililerinin köprüye daha fazla araç girmesini engellediği öğrenildi.

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü'ne dün yerel saatle 01.30 civarında büyük bir kargo gemisi çarpmış, çarpmanın ardından gemide yangın çıkmıştı.

Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün büyük bir kısmı çarpma sonucu çökerken, köprü üzerindeki birçok araç Patapsco Nehri'ne düşmüştü.

Maryland Ulaşım Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Francis Scott Key Köprüsü'ne çıkan tüm yolların çift taraflı trafiğe kapalı olduğu bildirilmişti.

Kazanın ardından eyalette acil durum ilan edilmiş, arama kurtarma ekipleri kaza sırasında köprüde onarım işleri yapan 8 inşaat işçisinden 2'sini kurtarmıştı.

Kaynak: AA

Maryland, Denizcilik, Ulaşım, Acil Durum, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Yük Gemisi Çarpması Sonucu Köprü Yıkıldı, 6 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:29 İsrailli vekilden Netanyahu’ya skandal çağrı: Ramazan ayı Filistinlileri öldürmek için en iyi zaman İsrailli vekilden Netanyahu'ya skandal çağrı: Ramazan ayı Filistinlileri öldürmek için en iyi zaman
11:16 Yargıtay’da başkanlık seçimi 3’ncü gününde: Çoğunluk sağlanamadı, yarış 7’nci tura kaldı Yargıtay'da başkanlık seçimi 3'ncü gününde: Çoğunluk sağlanamadı, yarış 7'nci tura kaldı
10:16 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Avusturya’da sert protesto: Sattınız ülkeyi, defol git TFF Başkanı Büyükekşi'ye Avusturya'da sert protesto: Sattınız ülkeyi, defol git
10:11 İstanbul’da Kılıçdaroğlu’nun afişleri Birçok yere asıldı İstanbul'da Kılıçdaroğlu'nun afişleri! Birçok yere asıldı
09:47 Hastalık söylentileri Karabük Üniversitesi’ni harekete geçirdi Yabancı öğrencilere sağlık raporu zorunluluğu getirildi Hastalık söylentileri Karabük Üniversitesi'ni harekete geçirdi! Yabancı öğrencilere sağlık raporu zorunluluğu getirildi
12:05 Göçmen kaçakçılarına Kalkan-17 Operasyonu Göçmen kaçakçılarına Kalkan-17 Operasyonu
11:35 Antalya’da sokakta yürüyen kız çocuğuna kimliği belirsiz adam saldırdı Antalya'da sokakta yürüyen kız çocuğuna kimliği belirsiz adam saldırdı
10:34 Sancaktepe’de Ak Parti adayı en yakın rakibine 2,3 puan fark atıyor Sancaktepe'de Ak Parti adayı en yakın rakibine 2,3 puan fark atıyor
10:32 Nusret’in restoranına yönelik saldırının arkasından Barış Boyun örgütü çıktı 5 kişi yakalandı Nusret'in restoranına yönelik saldırının arkasından Barış Boyun örgütü çıktı! 5 kişi yakalandı
09:50 Çıkan tartışmada ağabeyinin boğazını keserek katletti Çıkan tartışmada ağabeyinin boğazını keserek katletti
09:37 PKK yandaşları Hannover’deki Türk Başkonsolosluğu’na taş ve sopalarla saldırdı PKK yandaşları Hannover'deki Türk Başkonsolosluğu'na taş ve sopalarla saldırdı
09:19 Seçim torbasını çöpe atan Murat Ünalmış konuştu: Kimseye yaltaklanmadım, hiçbir partiyi desteklemiyorum Seçim torbasını çöpe atan Murat Ünalmış konuştu: Kimseye yaltaklanmadım, hiçbir partiyi desteklemiyorum
08:37 Dilenci kendisine para vermeyen kadını bıçakladı Dilenci kendisine para vermeyen kadını bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2024 12:27:41. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de Yük Gemisi Çarpması Sonucu Köprü Yıkıldı, 6 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement