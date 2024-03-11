ABD\'deki sinagogda Filistinlilere ait gayrimenkul satışı protesto edildi

Güncel

NEW ABD'nin New Jersey eyaletindeki bir sinagogda, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin bulunduğu alanlardan Filistinlilere ait gayrimenkullerin satılması için yapılan toplantı protesto edildi.

Teaneck şehrinde bulunan Keter Torah Sinagogu önünde toplanan yüzlerce gösterici, ellerinde Filistin bayrakları ve yasa dışı yerleşim yerlerinden yapılan satışları kınayan pankartlarla tepki gösterdi.

Göstericiler, ellerindeki salladıkları Filistin bayraklarının yanı sıra "Filistin satılık değil", "Çalınmış toprakların satışına son", "Yasa dışı yerleşimlerin satışını durdurun" şeklinde yazılı pankartlar ve sloganlarla tepkilerini dile getirdi.

"Gerçekten umursamıyorlar çünkü arkalarında Amerika var"

Göstericilerden Filistinli-Amerikalı Nasser Hashash, AA muhabirine, "Bu sinagogda, Batı Şeria'daki Filistinlilere ait çalınan gayrimenkullerin satışını protesto etmek için buradayım." dedi.

Hashash, bu yasa dışı satışların ABD'li yetkililerin gözü önünde gerçekleştiğine dikkati çekerek, " Gazze'deki soykırımda yaptıkları yeterince kötü değil gibi Batı Şeria'da giderek daha fazla mülk çalıyorlar ve bunu bu sinagogda satışa sunuyorlar." diye konuştu.

Mısır asıllı Keptik Hristiyan olduğunu kaydeden Albert Labeb de sinagogda yapılan satışların "uluslararası ve yerel hukuka aykırı" olduğunu vurgulayarak, "Ama gerçekten umursamıyorlar çünkü arkalarında Amerika var." ifadesini kullandı.

Labeb, Filistinlilerin hakkını savunmak için gösteriye katıldığına işaret ederek, "Eğer vergilerim yanlış yere gidiyorsa o zaman sesimi yükseltmem ve bunun sona ermesi gerekiyor." dedi.

Göstericilerden Eliane Schupansky de "Filistinlileri desteklemek için buradayız. İsrail'in ne yaptığını görüyoruz. Evlerinde huzur içinde yaşamayı hak eden insanlara soykırım yapıyorlar." diye konuştu.

Schupansky, Sinagogdaki toplantı için de "Satışın gerçekleşmesi utanç verici. Bunun yıllardır yaşanıyor olması ve kimsenin bundan haberi olmaması da bence utanç verici ve umarım bugün bunu değiştiririz." sözlerini paylaştı.

Polis, sinagog etraftaki birçok sokak ve caddeyi trafiğe kapatarak yoğun güvenlik önlemleri alırken, Filistin yanlısı göstericilerle yoldan araçlarıyla geçen ve Sinagogun bulunduğu kaldırımda toplanan bir grup İsrail yanlısı kişiler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

5 Mart'ta New Jersey Englewood'daki Ahavath Torah Sinagogunda yapılan benzeri bir satış toplantısı da aralarında barış yanlısı Yahudilerin de bulunduğu onlarca gösterici tarafından atılan sloganlar ve ellerindeki Filistin bayrakları ve pankartlarla protesto edilmişti.