ABD'den İran'a Hürmüz Boğazı'nda Açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'den İran'a Hürmüz Boğazı'nda Açıklama

13.03.2026 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savunma Bakanı Hegseth, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda çaresiz olduğunu ve yeni mayın döşediğine dair kanıt olmadığını belirtti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda "çaresizlik içinde" olduğunu savunarak, bu ülkenin boğaza yeni mayın döşediğine dair "açık kanıt olmadığını" bildirdi.

Savunma Bakanı Hegseth, ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını değerlendirdi.

ABD'nin İsrail ile birlikte İran'da şimdiye kadar 15 bin hedefi vurduğunu aktaran Hegseth, İran ordusunun "dünyanın daha önce hiç görmediği bir şekilde yok edildiğini" savundu.

İran'ın füze hacimlerinin yüzde 95 azaldığını ve bu ülkenin Hürmüz Boğazı'nda "çaresizlik içinde" olduğunu söyleyen Hegseth, boğazın kapanmasının sorun olmaya devam edeceği yönündeki endişelere karşı çıktıklarını belirtti.

Hegseth, "Bununla başa çıkıyoruz ve endişelenmemize gerek yok. Bu, ticari malların akışının durmasına veya tartışmalı kalmasına izin vereceğimiz doğrudan bir durum değil. Bunun farkındayız." dedi.

İran'ın, on yıllardır gemi trafiğini tehdit ederek "boğazı rehin almaya çalıştığını" ileri süren Hegseth, İran ordusunun Hürmüz Boğazı'na yeni mayınlar döşediğine yönelik "açık bir kanıt olmadığını" dile getirdi.

Hegseth, "Şu anda boğazdan geçişi engelleyen tek şey İran'ın gemilere ateş açması. İran bunu yapmadığı sürece geçişe açık. Bu, tartışmalı kalmasına izin vereceğimiz bir boğaz değil." ifadelerini kullandı.

"İnsanlar televizyona bakıyor ve başlıklar görüyorlar"

İran'ın sahip olduğu füzeler için bileşen üreten şirketlerin "işlevsel olarak" yenilgiye uğratıldığını ve yok edildiğini savunan Hegseth, "Bugün ABD'nin, İran ve Tahran semalarına düzenlediği hava saldırılarının sayısı yine en yüksek seviyeye ulaşacak." diye konuştu.

ABD basınında "Trump yönetiminin, İran savaşının Hürmüz Boğazı üzerindeki etkisini hafife aldığı" şeklindeki haberleri "gülünç ve ciddiyetsiz" olarak nitelendiren Hegseth, "İnsanlar televizyona bakıyor ve başlıklar görüyorlar. Ben de eskiden o sektördeydim ve her şeyin kasıtlı olarak yazıldığını biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Direksiyon Trump'ın elinde"

Kamuoyunda "savaşın genişlediğine" yönelik eleştirilere karşı çıkan Hegseth, "Basın da bunu 'savaşın genişlediği ve kaotik olduğu' şeklinde göstermek istiyor. Ama hayır. Aslında ulaşmak istediğimiz hedeflere ve bunları nasıl başaracağımıza doğru yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hedeflere "en uygun şekilde ve sırayla ilerlemek" istediklerini söyleyen ve İran'a saldırıların gidişatına yönelik ABD Başkanı Donald Trump'ın "ipleri elinde tuttuğunu" kaydeden Hegseth, "Bu çatışmanın hızını, temposunu ve zamanlamasını o belirleyecek. Direksiyon tamamen onun elinde." diye konuştu.

Hamaney'in "sadece" yazılı açıklaması

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in hakkında değerlendirmede bulunan Hamaney, "Yeni 'sözde pek de yüce olmayan' liderin yaralı ve muhtemelen sakat olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Hamaney'in dün "ne ses ne de videonun olduğu sadece yazılı" açıklama yaptığına işaret eden Hegseth, "Neden sadece yazılı bir açıklama? Sanırım nedenini biliyorsunuz. Korkuyor. Yaralı. Kaçıyor ve meşruiyeti yok. Onlar için tam bir karmaşa. Kim sorumlu? İran bunu bile bilmiyor olabilir." dedi.

Minab saldırısına "komuta düzeyli" soruşturma

ABD ve İsrail'in İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki bir ilkokula düzenlediği ve çoğu çocuk 175 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili konuşan Hegseth, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) olayla ilgili komuta düzeyinde bir soruşturma yürütmek üzere CENTCOM dışından bir soruşturma görevlisi atadığını dile getirdi.

Soruşturmanın ne zaman tamamlanacağına dair bir zaman çerçevesi sunmayan Hegseth, "Gerçeğe ulaşacağız ve ulaştığımızda bunu paylaşacağız." diye konuştu.

"Bu görev karmaşık, tehlikeli ve zorlu"

ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine de saldırılarda, ABD saatiyle, İran'a saldırıların 13. gününe girildiğini, askeri hedeflere doğru ilerlemeyi sürdürdüklerini belirtti.

İran'ın mayın döşeme yeteneklerini, mayın döşeme gemilerini, deniz üslerini ve depolarını, boğaz trafiğine tehdit füzelerini hedef almayı öncelediklerini vurgulayan Caine, İran tarafından Hürmüz Boğazı'na döşenen mayınların kaldırılmasıyla ilgili sorulan bir soruya, "Çeşitli sorunları çözmek için bir dizi seçeneğimiz mevcut." yanıtını verdi.

"Bu görev karmaşık, tehlikeli ve zorlu olmaya devam ediyor." diyen Caine, "Şu anda (Hürmüz) boğazlardan ticari trafiği ve akışı engelleyen tek şey İran. Boğazları kapalı tutarak çatışmacı bir tavır sergiliyorlar." ifadelerini kullandı."

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den İran'a Hürmüz Boğazı'nda Açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı
Şap hastalığı onları da etkiledi Erkenden inzivaya çekildiler Şap hastalığı onları da etkiledi! Erkenden inzivaya çekildiler
ABD-İsrail ve İran savaşının anime filmi oluşturuldu ABD-İsrail ve İran savaşının anime filmi oluşturuldu
Devler Ligi bereketi Avrupa’nın birçok kulübü, Galatasaray’ın yıldızları için sıraya girdi Devler Ligi bereketi! Avrupa'nın birçok kulübü, Galatasaray'ın yıldızları için sıraya girdi
Süper Lig’de tarihi karar: Kadın hakem 22 yıl sonra ilk kez maç yönetecek Süper Lig'de tarihi karar: Kadın hakem 22 yıl sonra ilk kez maç yönetecek
İsrail, her akşam Beyrut’u vuruyor Canlı yayında şiddetli patlamalar İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar
Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i çeyrek finale yürüyor Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i çeyrek finale yürüyor
Şampiyonluk yarışı alev alev Trendyol 1. Lig’de lider değişti Şampiyonluk yarışı alev alev! Trendyol 1. Lig'de lider değişti
Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın öğretmene 21 yıl hapis talebi Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın öğretmene 21 yıl hapis talebi

19:04
Tedesco’dan sürpriz 11 Yıldız isim yedek soyunacak
Tedesco'dan sürpriz 11! Yıldız isim yedek soyunacak
18:46
İlber Ortaylı’nın vasiyeti ortaya çıktı
İlber Ortaylı'nın vasiyeti ortaya çıktı
18:12
İsrail basını: ABD, İran’a saldırıları sona erdirmek için İsrail’e bir hafta süre verdi
İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi
18:00
Trump: İran’ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
18:00
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nden açıklama
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama
17:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum
17:24
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri! İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
17:14
İstanbul’da 15 yıldır inşaatı süren gökdelenleri yapan şirkete kayyum atandı
İstanbul'da 15 yıldır inşaatı süren gökdelenleri yapan şirkete kayyum atandı
16:19
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
15:43
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
15:35
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 19:55:45. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'den İran'a Hürmüz Boğazı'nda Açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.