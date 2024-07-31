ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Haniye suikastıyla ilgili açıklama yaptı

(ANKARA) - Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin öldürülmesiyle ilgili "Bu haberimizin olmadığı, içinde olmadığımız bir şey. Bunun ne gibi bir etkisi olabileceğini tahmin etmek çok zor" açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Singapur ziyareti sırasında Channel News Asia'ya verdiği söyleşide, Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Blinken, "Bu (suikast), haberimizin olmadığı, içinde olmadığımız bir şey. Bunun (suikastın) ne gibi bir etkisi olabileceğini tahmin etmek çok zor" dedi.

Gazze'de ateşkesin önemli olduğuna dair sözlerini yineleyen Blinken, "Yıllar içerisinde bir olayın başka bir şey üzerinde yaratabileceği etki hakkında spekülasyon yapmamam gerektiğini öğrendim" diyerek Haniye suikastının nelere yol açacağı konusunda tahmin yürütmenin zor olacağını belirtti.

Haniye suikastı, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde 12 kişinin öldürüldüğü bir saldırı sonrasında İsrail'in misilleme olarak Lübnan'ın başkenti Beyrut yakınlarını bombalamasından kısa bir süre sonra gerçekleşti. Suikastın Gazze'de 9 aydır devam eden savaşta bir ateşkese varılması yönündeki umutları büyük ölçüde baltalayabileceği dile getiriliyor.

Geçen haftadan beri Asya'da bulunan Blinken, Gazze için bir ateşkesin ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasının hayati öneme sahip olduğunu, ABD'nin bunun gerçekleşmesi için her şeyi yapacağını söyledi.