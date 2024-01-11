 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'nin durumunu görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'nin durumunu görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turunun son durağı olan Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelerek, İsrail'in Gazze'ye saldırılarından etkilenen Filistinli sivilleri ve savaş sonrası Gazze'nin durumunu konuştu. Görüşmede ayrıca çatışmaların tırmanmasının ve diğer bölgelere sıçramasının engellenmesi konusu ele alındı. Blinken, Orta Doğu turu kapsamında Türkiye, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve İsrail'i ziyaret etmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze\'nin durumunu görüştü
11.01.2024 - 17:25,  Güncelleme: 17:26
Abone Ol

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turunun son durağı olan Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile "savaş sonrası Gazze"nin durumunu görüştü.

New York Times'ın haberine göre, Blinken, İsrail ziyaretinin ardından Mısır'ın başkenti Kahire'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldiği Sisi ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarından etkilenen "Filistinli sivilleri ve savaş sonrası Gazze'nin durumu"nu konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, görüşmede ayrıca "çatışmaların tırmanmasının ve diğer bölgelere sıçramasının engellenmesi" konusunun ele alındığını belirtti.

Blinken, Orta Doğu turu kapsamında Türkiye, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve İsrail'i ziyaret etmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, Gazze, Orta Doğu, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'nin durumunu görüştü - Son Dakika


17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40
TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
16:12
Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56
Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon

Son Dakika
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28 Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
16:12 Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56 Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon
15:55 Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 17:46:34. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'nin durumunu görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement