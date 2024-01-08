 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ürdün'de Kral Abdullah ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ürdün'de Kral Abdullah ile bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu temasları çerçevesinde Ürdün'de Kral 2. Abdullah ve Dışişleri İşleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi. Kral Abdullah, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri harekatının felakete yol açabileceği konusunda Blinken'ı uyardı. Blinken ayrıca Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile de görüştü ve Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Blinken, Amman'daki Dünya Gıda Programı deposunu ziyaret etti ve Gazze'ye yapılan yardımların yetersiz olduğu konusunda bilgi aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ürdün\'de Kral Abdullah ile bir araya geldi
08.01.2024 - 23:00,
Abone Ol

- ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ürdün'de Kral Abdullah ile bir araya geldi

AMMAN - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu temasları çerçevesinde Ürdün'de Kral 2. Abdullah ve Dışişleri İşleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ve Yunanistan temasları kapsamında dün Ürdün'e geldi. Orta Doğu temaslarına başlayan Blinken, bugün Ürdün'ün başkenti Amman'da Kral 2. Abdullah tarafından kabul edildi. Kral Abdullah görüşmede, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri harekatının devam etmesinin "felaketle sonuçlanacağı" konusunda Blinken'ı uyardı ve Washington'a önemli bir rol düştüğünü söyledi.

Blinken, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile de görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede, "Gazze Şeridi'ndeki saldırının derhal sona erdirilmesi, bölgedeki sivillerin korunması, Gazze'nin tüm bölgelerine yeterli, kalıcı insani ve tıbbi yardım ulaştırılması gerektiğini" vurguladı.

Blinken, Amman'daki Dünya Gıda Programı deposunu ziyaret etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amman'da bulunan Dünya Gıda Programı deposunu ziyaret etti.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, geçen hafta Refah ve Kerem Şalom üzerinden Gazze'ye günde ortalama 120 kamyon girdi. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden önce bölgeye günde 500 tır girdiği görülürken, rakamların şu anda ihtiyaç duyulan miktarın çok altında olduğu belirtiliyor. BM'ye göre, Gazze Şeridi'ndeki her 4 Filistinliden birinin açlıkla mücadele ettiği, geri kalanının ise tehlikeli seviyelerde açlıkla karşı karşıya olduğu kaydedilirken, nüfusun tamamının hayatta kalabilmesi için sınırdan kamyonlara bağımlı olduğu ifade edildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Antony Blinken, Ürdün, İsrail, Orta Doğu, Dış Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ürdün'de Kral Abdullah ile bir araya geldi - Son Dakika


22:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09
Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
20:27
Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06
İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47
Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız

Son Dakika
22:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09 Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
20:27 Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10 Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06 İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31 Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47 Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38 Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 23:25:36. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ürdün'de Kral Abdullah ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement