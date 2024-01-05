 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria ile Gazze'yi tek idare altında birleştirecek bir yönetim modelinin tartışılması gerektiğini belirtti - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria ile Gazze'yi tek idare altında birleştirecek bir yönetim modelinin tartışılması gerektiğini belirtti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Batı Şeria ile Gazze'yi Filistin liderliği altında birleştiren bir yönetim ihtiyacının tartışılması gerektiğini söyledi. Miller, ayrıntıların özel diplomatik görüşmelerde tartışılması gerektiğini belirtirken, Hamas yönetiminin yerine kimin geleceği konusuna değinmedi. Ayrıca, Ukrayna'daki savaşın Rusya'nın lehine döndüğünü söyleyemeyeceğini ve Ukrayna'nın güçlü bir ekonomiyle çıkacağını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria ile Gazze\'yi tek idare altında birleştirecek bir yönetim modelinin tartışılması gerektiğini belirtti
05.01.2024 - 00:15,
Abone Ol

ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria ile Gazze'yi tek idare altında birleştirecek bir yönetim modelinin ileride tartışılması gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Miller, soru üzerine, "Burada, daha sonra yapacağımız belirli konuşmaların değerlendirmesini yapmak istemiyorum, ancak genel olarak, Batı Şeria ile Gazze'yi Filistin liderliği altında birleştiren bir yönetim ihtiyacını tartışacağımızı söyleyeceğim." dedi.

Detaylı bilgi vermekten çekinen Miller, bu konuda ayrıntıların ne olması gerektiğiyle ilgili, "özel diplomatik görüşmelerde tartışmalar yapılması gerektiğini" dile getirmekle yetindi.

Miller, Gazze'de seçimle iktidara gelen Hamas yönetiminin yerine kimin, hangi yöntemle geleceği konusuna da değinmedi.

" Ukrayna'nın bu savaştan bağımsız, güçlü ve gelişmiş bir ekonomiyle çıkacağı oldukça açık"

Sözcü Miller, Ukrayna topraklarında devam eden savaşın Rusya'nın lehine döndüğünü söyleyemeyeceğini belirtti.

Miller, bu konudaki soruya, "İnsanların çoğu zaman bu savaşın gerçek çıkarlarını, (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in asıl hedefinin ne olduğunu, Ukrayna'nın gerçekte neyi başardığını ve neyi başarmaya devam ettiğini unuttuğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Putin'in Ukrayna'ya karşı bir "fetih savaşı" başlattığını söyleyen Miller, "Ukrayna'yı ele geçirmek istediğini, hükümeti iktidardan düşürmek istediğini, Ukrayna'yı Rusya'ya dahil etmek istediğini unutmayın." diye konuştu.

Dışişleri Sözcüsü, Ukrayna'nın "savaşın ilk haftalarında Rusya'nın ele geçirdiği toprakların yaklaşık yarısını geri almayı başardığına" ve son birkaç haftadır savaş alanında "kazanımlar elde etmeye devam ettiğine" değindi.

Matthew Miller, "Bu savaşın nihai sonuçlarına baktığınızda, Ukrayna'nın bu savaştan bağımsız, güçlü ve gelişmiş bir ekonomiyle çıkacağı oldukça açık." şeklinde konuştu.

Miller, Rusya'nın ABD'yi, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki diplomatik çalışmaları yapmaktan "hiçbir şekilde alıkoymadığını" kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria, Gazze, Orta Doğu, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria ile Gazze'yi tek idare altında birleştirecek bir yönetim modelinin tartışılması gerektiğini belirtti - Son Dakika


00:09
İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu
00:07
AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz
22:53
Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var
22:52
Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık
22:44
''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi? ''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi?
21:40
Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak
21:30
Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var? Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var?
21:21
Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Son Dakika
00:09 İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu
00:07 AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz
22:53 Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var
22:52 Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık
22:44 ''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi?
21:40 Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak
21:30 Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var?
21:21 Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
21:21 Sokak ortasında eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
20:49 Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 00:35:17. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria ile Gazze'yi tek idare altında birleştirecek bir yönetim modelinin tartışılması gerektiğini belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement