ABD Dışişleri Bakanlığı, Navalnıy için gösteri düzenleyenlerin gözaltına alınmasını eleştirdi

Güncel

ABD Dışişleri Bakanlığı, Sibirya'daki hapishanede ölü bulunan muhalif Rus Lider Alexey Navalnıy için gösteri düzenleyen yüzlerce kişinin gözaltına alınmasını eleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplarken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik suçlamalarda bulundu.

Miller, "Putin'in kurduğu sistemin kalbindeki zayıflık ve çürüklük, yalnızca geçen hafta Alexey Navalnıy'in ölümüyle değil, aynı zamanda Rusya'nın hafta sonu 400'e yakın kişiyi gözaltına almasıyla da doğrulandı." dedi.

Gözaltına alınanların tek suçunun Navalnıy'ın "yasını tutmak" olduğunu söyleyen Miller, "Kremlin Navalnıy'ı zehirledi, haksız yere hapsetti, zor koşullarda tuttu ve tıbbi bakımını engelledi." ifadelerine yer verdi.

Miller, Rusya'nın Ukrayna'yı "tam kapsamlı işgalinin" bu hafta ikinci yılının dolduğunu anımsatırken "Putin rejiminin vahşeti hem yurt içinde hem de yurt dışında giderek daha belirgin hale geliyor." diye ekledi.

Ukrayna'nın ABD Kongresi'nin daha fazla desteğine ihtiyacı olduğunu söyledi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, "Kongre'den daha fazla destek olmadan Ukrayna, Beyaz Saray'ın bu sabah açıkladığı üzere hava savunmasını, mühimmat tedarikini Rusya'nın saldırganlığına karşı korumaya yardımcı olamayacak." diye konuştu.

Miller, ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla cuma günü Rusya'ya karşı "büyük bir yaptırım paketini" açıklayacakları haberini paylaştı.

Sözcü Miller, yeni yaptırım paketinin, Rus hapishanelerinde yaşanan ölümlerdeki sorumluluğuna ve Kremlin'in son iki yıldır Ukrayna'da yürüttüğü "acımasız savaş" sırasındaki eylemlerine yönelik olacağını kaydetti.