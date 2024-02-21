ABD, Gazze\'de acil insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti

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Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Cezayir'in sunduğu Gazze'de acil insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesini kınadı.

ABD'deki en büyük Müslüman sivil hakları örgütü CAIR'in Başkanı Nihad Awad, yaptığı açıklamada, "(ABD Başkanı Joe) Biden yönetiminin, Gazze soykırımına verdiği destekle ilgili duygularımızı tarif edecek kelimeler tükeniyor." ifadesini kullandı.

Awad, ABD'nin "utanç verici" olan son vetosunu kınadıklarını vurgulayarak, "Başkan Biden, Binyamin Netanyahu'nun avukatı gibi davranmayı bırakıp, ABD başkanı gibi davranmaya başlamalı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD halkını, Biden hükümetinin " İsrail'in savaş suçlarına desteğine karşı çıkmaya" çağıran Awad, "Amerikan halkı, Beyaz Saray ve seçilmiş yetkilileriyle temasa geçerek ateşkes, adil ve kalıcı barışın yanı sıra insani yardıma erişim taleplerini iletmelidir." ifadesini kullandı.

Cezayir'in karar tasarısı

Cezayir tarafından sunulan karar tasarısında, Gazze'de acil insani ateşkes sağlanması talep ediliyordu.

Sivillere yönelik her türlü saldırının kınandığı tasarıda, aynı zamanda Filistin halkının zorla yerinden edilmesine karşı çıkılıyordu.

Karar tasarısında, tüm taraflara uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısı yapılırken, Gazze'nin tüm bölgelerine engelsiz insani yardım sağlanması gerektiği vurgulanıyordu.

Tüm esirlerin serbest bırakılması talep edilen karar tasarısında, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'e yönelik 26 Ocak'ta aldığı ihtiyati tedbir kararlarına da atıfta bulunuluyordu.

BMGK üyesi 15 ülkeden 13'ünün "evet" oyu verdiği tasarıyı, ABD daimi üye olarak sahip olduğu veto yetkisini kullanarak reddederken, İngiltere "çekimser" kaldı.

ABD, daha önce de ateşkes çağrılarını veto etti

ABD, daha önce 16, 18 ve 25 Ekim 2023 ile 8 Aralık 2023'te BMGK'de Gazze'ye ilişkin sunulan karar tasarılarını veto etmişti.

ABD, BM Genel Kurulunda 13 Aralık 2023'te 153 ülkenin "evet" oyu kullandığı Gazze'de acil insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı için de "hayır" oyu kullanan 10 ülkeden biri olmuştu.