ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

İsrail ve ABD'nin, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırı sonrası başlayan savaş 3. gününde sürüyor. İran misilleme olarak çok sayıda Körfez ülkesinde ABD üslerini hedef alıyor.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından dün yapılan açıklamada 3 ABD askerinin öldüğü, 5'nin ise ağır yaralandığı bildirilmişti. Yapılan son açıklamada, İran'ın ilk saldırıları sırasında ağır yaralanan dördüncü askerin, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi. Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, "Kayıplarımız artabilir" dedi.
"Bu tek gecelik bir operasyon değil. Daha fazla kayıp vermeyi bekliyoruz. Bu büyük bir muhabere operasyonu" ifadelerini kullanan Caine, operasyonun yeşil ışığını ABD Başkanı Trump'ın gecikme olmaksızın verdiğini ve ilk ateşlenen füzelerin Tomahawk olduğunu söyledi. 100'den fazla Amerikan hava aracının operasyonda yer aldığını söyleyen ABD Genelkurmay Başkanı, siber saldırılarla bölgede iletişimin engellendiğini açıkladı. Caine, bölgede operasyonların devam edeceğini söyledi.
Ortak açıklamada Amerikan Savaş Bakanı Pete Hegseth ise, "Bu rejim değişikliği savaşı değil ama rejim gerçekten değişti. İran nükleer silaha sahip olmayacak" diye konuştu.
Öte yandan; savaşın 3. gününde, Hizbullah'ın roket attığı gerekçesiyle Lübnan'ı hedef alan İsrail ordusu, başta başkent Beyrut olmak üzere ülke geneline havadan ve denizden saldırılar düzenledi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Beyrut ve güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 149 kişinin yaralandığını bildirdi.
İran ile İsrail-ABD arasında karşılıklı saldırılar devam ederken Tahran'ın doğusu ile güneyinde çok sayıda yeni patlama sesi duyuldu. Patlamaların ardından gökyüzüne dumanlar yükselirken, kentte savaş uçağı hareketliliği de yaşanıyor.
İran Kızılay Kurumu, ABD-İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 555'e yükseldiğini duyurdu. Açıklamada, "131 yerleşim birimine düzenlenen saldırılarda 555 kişi hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Yönetim Kurulu'ndaki İran temsilcisi Rıza Necefi, ABD-İsrail saldırılarında Natanz nükleer tesislerinin hedef alındığını belirtti. Nükleer tesisteki hasara ilişkin açıklama yapılmadı.
Kuveyt hava sahasında ABD'ye ait 3 adet F-15 savaş uçağı düştü. ABD'den yapılan açıklamada, İran'ın "Biz düşürdük" dediği uçakların Kuveyt tarafından yanlışlıkla vurulduğu belirtildi.
