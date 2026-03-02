ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

Haberin Videosunu İzleyin
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
02.03.2026 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
Haber Videosu

ABD ordusu, İran'a yönelik operasyonun başlangıcından bu yana bir askerin daha hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 4'e yükseldiğini açıkladı. ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, "Kayıplarımız artabilir" dedi.

İsrail ve ABD'nin, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırı sonrası başlayan savaş 3. gününde sürüyor. İran misilleme olarak çok sayıda Körfez ülkesinde ABD üslerini hedef alıyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından dün yapılan açıklamada 3 ABD askerinin öldüğü, 5'nin ise ağır yaralandığı bildirilmişti. Yapılan son açıklamada, İran'ın ilk saldırıları sırasında ağır yaralanan dördüncü askerin, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi. Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, "Kayıplarımız artabilir" dedi.

"OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"

"Bu tek gecelik bir operasyon değil. Daha fazla kayıp vermeyi bekliyoruz. Bu büyük bir muhabere operasyonu" ifadelerini kullanan Caine, operasyonun yeşil ışığını ABD Başkanı Trump'ın gecikme olmaksızın verdiğini ve ilk ateşlenen füzelerin Tomahawk olduğunu söyledi. 100'den fazla Amerikan hava aracının operasyonda yer aldığını söyleyen ABD Genelkurmay Başkanı, siber saldırılarla bölgede iletişimin engellendiğini açıkladı. Caine, bölgede operasyonların devam edeceğini söyledi.

"İRAN'DA REJİM DEĞİŞTİ"

Ortak açıklamada Amerikan Savaş Bakanı Pete Hegseth ise, "Bu rejim değişikliği savaşı değil ama rejim gerçekten değişti. İran nükleer silaha sahip olmayacak" diye konuştu.

SAVAŞTA YENİ CEPHE

Öte yandan; savaşın 3. gününde, Hizbullah'ın roket attığı gerekçesiyle Lübnan'ı hedef alan İsrail ordusu, başta başkent Beyrut olmak üzere ülke geneline havadan ve denizden saldırılar düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Beyrut ve güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 149 kişinin yaralandığını bildirdi.

TAHRAN'DA ÇOK SAYIDA PATLAMA

İran ile İsrail-ABD arasında karşılıklı saldırılar devam ederken Tahran'ın doğusu ile güneyinde çok sayıda yeni patlama sesi duyuldu. Patlamaların ardından gökyüzüne dumanlar yükselirken, kentte savaş uçağı hareketliliği de yaşanıyor.

İRAN'DA CAN KAYBI 555

İran Kızılay Kurumu, ABD-İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 555'e yükseldiğini duyurdu. Açıklamada, "131 yerleşim birimine düzenlenen saldırılarda 555 kişi hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.

NÜKLEER TESİS VURULDU

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Yönetim Kurulu'ndaki İran temsilcisi Rıza Necefi, ABD-İsrail saldırılarında Natanz nükleer tesislerinin hedef alındığını belirtti. Nükleer tesisteki hasara ilişkin açıklama yapılmadı.

KUVEYT 3 ABD UÇAĞINI DÜŞÜRDÜ

Kuveyt hava sahasında ABD'ye ait 3 adet F-15 savaş uçağı düştü. ABD'den yapılan açıklamada, İran'ın "Biz düşürdük" dediği uçakların Kuveyt tarafından yanlışlıkla vurulduğu belirtildi.

Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • y6bc87sg7t y6bc87sg7t:
    inşallah artar 60 3 Yanıtla
  • 1234 1234:
    yalan daha fazla 59 2 Yanıtla
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    saydın mi ? ordamiydin ? bizim ülke de de herkez istihbarat olmus 9 30
    İcardi Mauro İcardi Mauro:
    mıstıfa sen ordaydın galiba abd koruyuculugunu kac paraya yapıyon oyle bı savunuyonki 0 0
  • Erol Saglam Erol Saglam:
    sayıları çok ateşleri bol olsun inşallah 46 3 Yanıtla
  • Shirin Atmaca Shirin Atmaca:
    inşallah cok artar 37 3 Yanıtla
  • Hiçkimse Hiçkimse:
    kayıplar daha fazla yalan söylüyor 7 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan’daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21’e yükseldi Pakistan'daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21'e yükseldi
Irak’ın Erbil Havalimanı’nda patlama meydana geldi Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya Hamaney sonrası taht kavgası çıktı! Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
UEFA listeyi duyurdu: İlk 25’te Süper Lig’den sadece Galatasaray var UEFA listeyi duyurdu: İlk 25'te Süper Lig'den sadece Galatasaray var
Fenerbahçe’de sakatlık kabusu bitmiyor: Semedo oyuna devam edemedi Fenerbahçe'de sakatlık kabusu bitmiyor: Semedo oyuna devam edemedi
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu
Ferdi Kadıoğlu, eski hocası Vitor Pereira’yı mat etti Ferdi Kadıoğlu, eski hocası Vitor Pereira'yı mat etti
Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hamaney mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı
ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Doğruysa Trump’ı zor günler bekliyor ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı! Doğruysa Trump'ı zor günler bekliyor
Sanki olacakları görmüş Erbakan’ın yıllar önce dile getirdiği İran senaryosu gerçek oldu Sanki olacakları görmüş! Erbakan'ın yıllar önce dile getirdiği İran senaryosu gerçek oldu
Maçın üzüntüsünü derinden yaşayan teknik adam, eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi Maçın üzüntüsünü derinden yaşayan teknik adam, eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi

16:01
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış İşte ABD ve İsrail’i bekleyen senaryo
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo
15:51
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney’i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
15:05
İran’da Dünya Kupası belirsizliği
İran'da Dünya Kupası belirsizliği
14:53
Savaşa katılan Hizbullah’a soğuk duş Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
14:42
AK Parti’den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama
AK Parti'den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama
14:32
Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
14:24
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL’ye yükseliyor
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor
14:16
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD’den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
13:34
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu’nun akıbeti meçhul
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul
13:29
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
13:28
Lisede dehşet Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı
Lisede dehşet! Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı
12:54
“Türkiye’deki ABD üssü vuruldu“ iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
"Türkiye'deki ABD üssü vuruldu" iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 17:02:56. #.0.4#
SON DAKİKA: ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.