ABD, İran'a 13. Gece Saldırısını Düzenledi - Son Dakika
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ABD, İran'a 13. Gece Saldırısını Düzenledi

ABD, İran\'a 13. Gece Saldırısını Düzenledi
24.07.2026 10:21
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik 13. gece saldırısını gerçekleştirildiğini duyurdu.

WASHINGTON, 24 Temmuz (Xinhua) -- ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a art arda 13. gece de yeni saldırılar düzenlediklerini duyurdu.

Komutanlığın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, perşembe günü Washington saatiyle 18.45'de başlatılan son saldırıların, "İran'a bedel ödetmek ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'ndaki ticari deniz taşımacılığına yönelik tehditlerini azaltmak amacıyla gerçekleştirildiği" belirtildi.

Komutanlığın başka bir açıklamasında ise İran'a yönelik deniz ablukasının yeniden başladığı ay başından bu yana 12 ticari geminin rotasının değiştirildiği ve bir geminin İran limanlarına veya kıyı bölgelerine giriş çıkış yapmasının engellendiği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump perşembe günü ABD merkezli haber sitesi Axios'a yaptığı açıklamada, İran'a yönelik büyük savaş operasyonlarını yeniden başlatmayı düşündüğünü söyledi. Trump, bu kapsamda 28 Şubat'ta başlatılan "Destansı Öfke Operasyonu'ndan" daha büyük saldırıların gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, İran'a 13. Gece Saldırısını Düzenledi - Son Dakika

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